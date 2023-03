Futbol Femenino: Hoy se juega la 1era. fecha

Debido a la ola de calor extremo, el Fútbol Femenino no comenzó domingo 12 de marzo. El certamen reprogramó su inicio para este domingo 19 en el Estadio Alberto Dehenen de French desde las 16 horas. Se suman a esta competencia femenina los equipos de Once Tigres y Unión Dennehy.

El primer partido será French – El Fortín (16 hs), para continuar con Once Tigres-Agustín Alvarez (17.45 hs)

Libertad – Unión Dennehy (19.30 hs) y Femenino Morea – San Agustín (21.15 hs).

1º FECHA

Libertad – Unión Dennehy

Once Tigres – Agustín Alvarez

French – El Fortín

Femenino Morea – San Agustín