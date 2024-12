Futbol de Inferiores: Las categorías 6ta. y 7ma de Atlético 9 de julio Campeón y Sub Campeón

La semana pasada se definieron las Divisiones Inferiores de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, consagrándose dos categorías del Club Atlético campeonas y una sub campeona. Se trata de la 6ta y 7ma.

Había ganado el Torneo Apertura en 6ª y terminado en las otras cuatro categorías entre los tres primeros puestos y en el Clausura, terminó primero en 7ª y en 8ª, por eso en las tres llegó a las finales, ganándole en 6ª en el partido definitorio a Once Tigres por 2 a 0; a San Agustín en 7ª por 1 a 0; y perdió 1 a 0 en 8ª con Once Tigres, terminando así sub campeón, en todos los partidos jugando muy bien, con un gran marco de público acompañándolos.

La 8ª división (2011), formó con Héctor Tártara Sánchez, Santiago Alvarez, Felipe Yerio, Bastian Rodríguez, Lisandro Delgado, Lauro Leguizamón, Hilario Caceras, Mirko Pérez, Simón Schinetti Kersich, Thiago Vultaggio, Ciro Pineda, Blas Gualdi, Esteban Peruzzo, Dilan Villarreal, Luca Colotta, Teo Molina Klosowski, Ciro Bravo, Lorenzo Malfatto. DT Federico Geist.

Las 7ª división (2010), con Bautista Diaz, Gael Di Leo, Emiliano Ruiz, Agustín De Miguel, Máximo Gámez, Benicio Fazio Ferrere, Justo Sendoya, Agustín San Martin, Ciro Battaglia, Francisco Marañon, Juan Ocampo, Santiago Tortolo, Santiago Pomar, Matías Fraga, Bautista Brandon, Alex Oliva, Cristobal Falcon Espínola, Stefano Grizzuti, Alvaro Zamprogna. DT Tomás Sosa.

Y la 6ª división (2009), con Felipe Gonzalez, Benicio Becci, Manuel Sánchez, Thiago Bandera, Francesco Petraccaro, Juan Chiarello, Bruno Gómez, Thiago Pancotti, Bautista Romero, Enzo Lara, Thomas López, Ramiro Jaimarena, Gaspar Negeli, Augusto Aramburu, Benjamín Urso. DT Esteban Ormaechea.

El Club Atlético felicita a los jugadores de estas tres divisiones como así también a los de 5ª y 9ª, al cuerpo técnico y a los padres, que tanto los acompañan, para seguir como siempre formando deportistas.