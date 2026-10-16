Futbol: Con partidos adelantados, se juega la tercera fecha de la «A» y la 11ma. del Ascenso

Hoy viernes 16 de octubre comienza a disputarse la 3era. fecha de fútbol de la Liga Nuevejuliense, con dos encuentros correspondientes a los torneos locales, en cuanto a la «A», en el Estadio «Juan Angel Maldonado», San Agustín recibe a Atlético 9 de Julio, en un encuentro que propone un gran atractivo, por el lado del local reponerse luego de perder ante San Martin y el equipo «millonario» reafirmar su liderazgo en la punta del torneo.

El otro partido será el adelantado del Ascenso, donde Unión Dennehy recibe a Compañía Gral. Buenos Aires, en cancha de Once Tigres.

Los partidos comenzaran a las 19hs., la Reserva y a las 21hs. la Primera división.

11ma Fecha Ascenso

Union Denney – Compañia Gral. Bs. As.

Def. La Boca – Atl. Dudignac

12 de Octubre – Atl. La Niña

Libre: Def. Sarmiento

F3 Primera A

18 de Octubre – Once Tigres

French – San Martin

San Agustin – Atl. 9 de Julio

Atl. Quiroga – Atl. Naon

Ag. Alvarez – Atl. Patricios

El Fortin – Libertad

Posiciones en el campeonato

Atl. 9 de Julio 6

Atl. Naon 6

San Martin 4

Once Tigres 3

18 de Octubre 3

French 3

San Agustín 3

Atl. Quiroga 1

Libertad 3

El Fortín 3

Ag. Álvarez 0

Atl. Patricios 0