Futbol: Con partidos adelantados, se juega la tercera fecha de la «A» y la 11ma. del Ascenso
Hoy viernes 16 de octubre comienza a disputarse la 3era. fecha de fútbol de la Liga Nuevejuliense, con dos encuentros correspondientes a los torneos locales, en cuanto a la «A», en el Estadio «Juan Angel Maldonado», San Agustín recibe a Atlético 9 de Julio, en un encuentro que propone un gran atractivo, por el lado del local reponerse luego de perder ante San Martin y el equipo «millonario» reafirmar su liderazgo en la punta del torneo.
El otro partido será el adelantado del Ascenso, donde Unión Dennehy recibe a Compañía Gral. Buenos Aires, en cancha de Once Tigres.
Los partidos comenzaran a las 19hs., la Reserva y a las 21hs. la Primera división.
11ma Fecha Ascenso
Union Denney – Compañia Gral. Bs. As.
Def. La Boca – Atl. Dudignac
12 de Octubre – Atl. La Niña
Libre: Def. Sarmiento
F3 Primera A
18 de Octubre – Once Tigres
French – San Martin
San Agustin – Atl. 9 de Julio
Atl. Quiroga – Atl. Naon
Ag. Alvarez – Atl. Patricios
El Fortin – Libertad
Posiciones en el campeonato
Atl. 9 de Julio 6
Atl. Naon 6
San Martin 4
Once Tigres 3
18 de Octubre 3
French 3
San Agustín 3
Atl. Quiroga 1
Libertad 3
El Fortín 3
Ag. Álvarez 0
Atl. Patricios 0
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