Futbol: Agustin Alvarez se trajo una victoria de Dudignac, y sorpresiva suspensión del partido Libertad –La Niña

Este viernes comenzó a jugarse la 8va. fecha del Torneo de la Liga Nuevejuliense de Futbol, donde en los partidos adelantado, Dudignac recibió a Agustín Álvarez, donde la visita gano por 2 a 1

Confusa suspensión del partido Libertad-La Niña

Sin embargo en el estadio “Vicente Cusatti”, el local, Libertad tenía que recibir a Atlético La Niña, y el partido se suspendió por decisión del Club, y en el tricolor pegaron el grito en el cielo.

Desde el Club Libertad, ya en la noche del jueves 28, en sus redes sociales de Facebook, habían anticipado que el partido que debía jugarse a las 21hs., se jugaría a las 18hs.

Pero este viernes cercano al medio día, publico también en sus redes que el partido se suspendía bajo el argumento “suspendido por falta de operativo policial”.

No obstante, y lo que no esperaban, el conjunto Tricolor se hizo presente en el Vicente Cusatti y se encontró con las puertas cerradas para ingresar. En declaraciones al programa deportivo, Pasión y Goles, por FM 97.1, Radio ECO señalando que el partido no está suspendido, lo hizo el presidente por motus propio y que es contrario al reglamento de la Liga, pero los partidos lo asignan y suspenden el Consejo Directivo, por lo que esa resolución no la tenemos en cuenta y nos presentamos a jugar.

Según Cerdeira, Libertad dice que no tiene luces, pero nadie de la Liga constato que no tiene luces. La comisión de canchas tendría que haberse hecho presente y fijarse la expresión de Libertad, reclamo Cerdeira. Además, ayer estuvieron practicando las chicas del Club (Libertad), recordó ante la consulta radial.

En otro orden, Eduardo Cerdeira, recordó que según dichos de la Liga Nuevejuliense de Futbol, ya estaba estipulado así, y era imposible que la policía cambiara el horario, expreso y advirtió que se esperara el tiempo correspondiente, vendrá un escribano y luego reclamaremos los puntos.

Sin duda queda la incógnita de saber porque el Club Libertad actuó en principio con dos argumentos distintos, suspendido por falta policial o como dice, Cerdeira por problemas lumínicos.

El resto de la fecha

SABADO 30

PRIMERA A

17.30 hs Naón – 9 de Julio

ASCENSO

18.00 hs Def. de Sarmiento – Dennehy

18.00 hs Compañía – Atl. Patricios

18.00 hs 12 de Octubre – 18 de Octubre

DOMINGO 1RO

PRIMERA A

17.30 hs Quiroga – French

18.00 hs El Fortín – San Martín

19.00 hs Once Tigres – San Agustín