FUNPEL presenta el 7º Outlook de la Cadena Láctea Argentina: “El nuevo mapa de la cadena láctea”

La Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina (FUNPEL) realizará el próximo 2 de diciembre el 7º Outlook de la Cadena Láctea Argentina, un encuentro que convoca a los distintos actores del sector para analizar el contexto actual, debatir los principales desafíos de la actividad y reflexionar sobre las oportunidades para su desarrollo futuro.

Bajo el lema “El nuevo mapa de la cadena láctea”, esta nueva edición propone una mirada estratégica sobre las transformaciones que atraviesan la lechería a nivel global y nacional, en un escenario marcado por cambios geopolíticos, nuevas dinámicas de los mercados internacionales y desafíos vinculados a la competitividad y la generación de valor.

La jornada se desarrollará desde las 8hs en el Salón de Actos del Pabellón Central de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), ubicado en Avenida San Martín 4453, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Una agenda para analizar los desafíos y las oportunidades del sector

El programa abordará el impacto de la geopolítica actual y futura sobre la cadena láctea argentina, los movimientos y las estrategias de los principales jugadores mundiales en los próximos diez años y las perspectivas de la lechería nacional.

También se analizarán los cuellos de botella que afectan la generación de valor y las oportunidades que ofrece el trabajo colaborativo entre los distintos eslabones de la cadena. A su vez, se pondrán en perspectiva el impacto fiscal de la actividad, sus mitos y realidades, y la visión de nuevos jugadores industriales y empresariales sobre el futuro del negocio lácteo argentino.

A través de estos ejes, FUNPEL propone generar un espacio de intercambio que contribuya a comprender el nuevo escenario, identificar desafíos abordables y reconocer oportunidades para fortalecer el desarrollo y la competitividad de toda la cadena.

Un espacio de encuentro para toda la cadena láctea

El Outlook constituye una oportunidad para reunir a productores, industriales, profesionales, técnicos, instituciones y demás actores vinculados a la actividad, promoviendo el diálogo y la construcción de una mirada compartida sobre el presente y el futuro de la lechería argentina.

La participación es sin costo y requiere inscripción previa a través de fundacionpel.org