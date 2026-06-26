Fueron para esclarecer un hecho de amenazas y se encontraron con cinco armas de distintos calibres

Una denuncia por amenazas que se habían producido en la localidad de Dudignac, hizo que se realizara una investigación y que decanto en que este ultimo miércoles 24, personal de la SUB DDI BRAGADO- Grupo Operativo 9 de julio, procedió a dar cumplimento a una orden judicial en dicha localidad, donde se llevó a cabo un allanamiento, en relación a hecho caratulado AMENAZAS, en trámite ante la UFI Nro. 05, Dpto Judicial Mercedes, donde fuera víctima la ex pareja del imputado de autos.

Como resultado del mencionado allanamiento se procedió al SECUESTRO de 5 armas de fuego, entre ellas dos carabinas, calibre 22mm, y tres escopetas calibres 22, 28 y 16 mm, armas que habrían sido utilizadas para cometer la amenaza, producto de resultado, se inician actuaciones por separado por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, masculino puesto a disposición judicial.