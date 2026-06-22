Fue reparada la cinta asfáltica en el Km 281 de ruta nacional 5

Tal como informáramos acerca de la roturas de varios neumáticos que se produjeron este domingo 21 de junio en la Ruta Nacional 5, en el kilómetro 281, a metros de la bajada del denominado Camino Fantasma, en el partido de 9 de Julio, producto de un gran pozo que se había generado en la calzada, pasado el medio dia de este lunes, una empresa terciarizada se encargo de reparar la rotura de la cinta asfaltica.

Tras conocerse los daños, personal de la empresa de Peaje y de Policia Vial fueron ordenando el transito y advirtiendo de la situacion, en tanto que en la mañana de hoy lunes en un primer momento se colocó tierra, luego una empresa trabajo en el lugar y se reparo, sin embargo es necesario realizar ciertas tareas, para mayor seguridad.



El inconveniente surgió a partir de la ruptura de una alcantarilla, que posteriormente terminó afectando el suelo y por ende la cinta asfáltica que se fue hundiendo y con el paso de vehiculos, en especial de carga, entre las 17hs y pasada las 19hs se fueron dando las roturas de neumáticos cuando los automóviles o pick up golpeaban en el lugar.

Más allá del arreglo (terminó en horas de la tarde) se requiere que los automovilistas circulen con mucha precaución, tanto para quienes circulan de ese lado de la calzada en sentido 9 de Julio – Carlos Casares como quienes lo hacen del sentido contrario e intentan realizar sobrepasos.