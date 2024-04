Fue presentado oficialmente la edición de Juegos Bonaerenses 2024

“En las disciplinas grupales, anteriormente, eran 16 los equipos que viajaban a Mar del Plata, mientras que en esta oportunidad serán 8”, precisó Pesce, indicando que, por el momento, desde la Provincia, no hubo mayores definiciones, aguardándose saber cómo se habrán de distribuir los recursos para afrontar los viajes y competencias, dado que se trata de un programa de carácter provincial. “En las disciplinas grupales, anteriormente, eran 16 los equipos que viajaban a Mar del Plata, mientras que en esta oportunidad serán 8”, precisó Pesce, indicando que, por el momento, desde la Provincia, no hubo mayores definiciones, aguardándose saber cómo se habrán de distribuir los recursos para afrontar los viajes y competencias, dado que se trata de un programa de carácter provincial.

“Desde el municipio se ha tomado la decisión de acompañar este certamen hasta donde podamos, mientras que luego se seguirá atentamente la asignación de recursos, dada la difícil situación que viven todos los distritos de la Provincia”, señaló también el funcionario, apuntando como detalle extra que aquellos deportes que no tienen una práctica activa en el distrito, tales los casos de beach handball y fútbol playa, no se disputarán a nivel local, dado que no se cuenta con la infraestructura adecuada.