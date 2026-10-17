Fue encontrado un hombre sin vida, se investiga las causales

En horas de la noche de este viernes vecinos lindantes a calle Santiago del Estero y La Rioja se vieron sorprendidos con un operativo policial en un domicilio del lugar mencionado, donde luego se conoció que un hombre de 76 años fue encontrado sin vida.

Por el hecho interviene la UFI Nº 3 del Departamento Judicial Mercedes, quien instruyo directivas en una IPP caratulada «Averiguación causales de muerte». En el lugar trabajaron efectivos policiales, una ambulancia y peritos, con el objetivo de llevar adelante las actuaciones correspondientes.

En tanto que por instrucción judicial, se practicaría una autopsia en las próximas horas.