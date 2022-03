French se vio beneficiado con el empate de Once Tigres y Atletico 9 de Julio

Se llevo adelante este domingo la 15º fecha del Torneo Copa «Roberto Marti» que pone en juego la Liga Nuevejuliense de Futbol, donde se tres victorias y un empate.

El foco de la fecha estaba puesto en el partido que se jugo en el Estadio «Abel Del Fabro» donde Once Tigres, puntero del campeonato recibio a Atletico 9 de Julio, que jugo en horario diferencial a las 19:15.

El otro partido de inmportancia en la fecha estaba en la visita de Atletico French a San Martin, donde el equipo dirigido por Luis Rusconi necesitaba de una victoria para seguir discutiendo en querer ser el nuevo campeon del futbol nuevejuliense, pero para ello necesitaba este domingo dos resultados favorables: una victoria propia ante el Santo y un empate entre Once Tigres y Atletico 9 de Julio y los planetas estuvieron alineados para el albinegro.

French tuvo que trabajar bastante ante un San Martin que fue de manera ofensiva en todo el partido, pero no supo concretar en el arco de Acis. En el segundo tiempo a los 17 minutos una pelota de aire cae en los pies de Braian Rodriguez, puso el 1 a 0 definitivo para sumar los tan necesarios 3 puntos para el albinegro.

Por su parte Agustin Alvarez volvio a recuperar la alegria y el gol, donde logro una contundente victoria ante 12 de Octubre por 6 a 0. En San Agustin el local cayo derrotado ante Facundo Quiroga por 2 a 0.

En tanto que Once Tigres practicamente arranco ganando ya que a los 3 minutos del encuentro, Emiliano Perujo abrio el marcado para los auriazules y amplio a los 35 del primer tiempo. En el segundo tiempo la actitud de Atletico 9 de Julio fue otra donde el equipo dirigido por Del Pino fue construyendo un juego que empezo a incomodar al local, hasta que a los 25 minutos Pablo Maccagnani desconto y ese golpe animico lo supo aprovechar muy bien Nicolas Via un minuto mas tarde para empatar el partido. El resto del encuentro fue friccion y la expulsion de Sergio Castillo y el DT Luis Farias en Once Tigres.

Sintesis de la 15ª fecha

AGustin Alvarez 6 – 12 de Octubre 0

San Martin 0 – French 1

San Agustin 0 – Facundo Quiroga 2

Once Tigres 2 – Atl. 9 de Julio 2

Libre: Naon.

Posiciones del Campeonato

Once Tigres 29

Atlético 9 de Julio 28

Atlético French 26

Agustín Álvarez 24

Atlético Naón 19

Deportivo San Agustín 14

Social y Deportivo 12 de Octubre 12

Atlético Quiroga 9

San Martín 3

La próxima fecha – 16º

12 de Octubre – Once Tigres

Atlético 9 de Julio – Deportivo San Agustín

Atlético French – Agustín Álvarez

Atlético Naón – Atlético San Martín

Libre: Atlético Quiroga