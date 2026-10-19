Financiamiento para la construcción de la Autovía Ruta Nacional 5: Hacen publica una nota dirigida al Presidente Milei y al Ministro Luis Caputo

El energico pedido por lograr tener la auto via 5 entre las localidades de Mercedes (BA), y Santa Rosa (LP) vuelve a estar darse en esta oportunidad en una nota que un usuario de dicha traza nacional hace publica y que conforme se conocio es dirigda al Ministro de Economia la Nación, Lic. Luis Andrés Caputo, y al señor Presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, bajo el titulo

Propuesta de financiamiento para la construcción de la Autovía Ruta Nacional 5 Mercedes–Santa Rosa

La nota firmada por el Ing. Civil, Oscar Potteti, subraya y describe como propuesta lo siguiente:

El deterioro de la infraestructura vial argentina es un problema que se ha acumulado durante varias décadas y sucesivas administraciones nacionales. Reconocemos que el actual Gobierno ha debido enfrentar una situación económica y fiscal compleja y que la recuperación del equilibrio de las cuentas públicas constituye una condición importante para restablecer el crédito, reducir el costo del financiamiento y favorecer el desarrollo del país.

Precisamente por ello, desde el Plan Autovía Ruta 5 Sí o Sí queremos acercarle una propuesta que entendemos puede contribuir a resolver una necesidad histórica de nuestra región, generando recursos específicos para la construcción de infraestructura sin depender exclusivamente de nuevas asignaciones del presupuesto nacional.

Una deuda de infraestructura con nuestra región

Las comunidades comprendidas entre Mercedes, provincia de Buenos Aires, y Santa Rosa, provincia de La Pampa, llevan más de treinta años esperando la transformación de la Ruta Nacional 5 en una autovía completa.

Se trata de un corredor que atraviesa una de las regiones agropecuarias más productivas del país. Sus habitantes, empresas y productores contribuyen al sostenimiento de la economía nacional, pero continúan dependiendo de una carretera de dos carriles que limita su competitividad y expone a sus usuarios al riesgo permanente de las colisiones frontales.

Nuestra aspiración es concreta: construir la autovía completa entre Mercedes y Santa Rosa, con sus correspondientes distribuidores a distinto nivel, accesos seguros y colectoras donde resulten necesarias.

No estamos solicitando una solución provisoria ni una sucesión de obras aisladas, sino un proyecto integral que pueda ejecutarse progresivamente conforme a las posibilidades de financiamiento.

Vaca Muerta: una oportunidad para toda la Argentina.

El crecimiento de Vaca Muerta representa una extraordinaria oportunidad de desarrollo económico para nuestro país.

Una parte importante de la arena utilizada en la fracturación hidráulica proviene de Entre Ríos y se transporta por carretera hacia las áreas de producción de hidrocarburos.

Este movimiento de camiones pesados utiliza la Ruta Nacional 5 y agrega una exigencia considerable a una infraestructura que ya necesitaba ser transformada en autovía mucho antes del desarrollo de Vaca Muerta. Entendemos que el crecimiento de una región del país no debería producirse a costa del deterioro de la infraestructura y de las condiciones de competitividad de otra.

Por el contrario, creemos que existe una oportunidad para que ambas regiones se beneficien de una solución compartida.

Nuestra propuesta: un peaje diferencial para el transporte de arena

Proponemos que el Poder Ejecutivo Nacional establezca una tarifa diferencial equivalente a USD 500 por viaje cargado de arena hacia Vaca Muerta, aplicable al transporte que utilice el corredor de la Ruta Nacional 5.

La tarifa se abonaría durante el viaje de ida, mediante las estaciones de peaje correspondientes, y su importe se actualizaría mediante un mecanismo que preserve su valor real.

El viaje de regreso, con el camión descargado, quedaría bonificado en su totalidad respecto de esta tarifa diferencial.

Esta modalidad procura incentivar que los transportistas utilicen el mismo corredor en ambos sentidos, evitando trasladar innecesariamente el tránsito pesado y el deterioro de los pavimentos hacia otras rutas nacionales o provinciales.

El Estado establecería los mecanismos de identificación de los vehículos alcanzados, recaudación y fiscalización, así como los corredores habilitados para este transporte, de acuerdo con las condiciones técnicas, de seguridad y las competencias de las distintas jurisdicciones.

Los recursos que podrían generarse

A partir de información difundida por medios periodísticos nacionales sobre el transporte de arena hacia Vaca Muerta, hemos elaborado una estimación preliminar del tránsito pesado que utiliza la Ruta Nacional 5.

Para evaluar el potencial económico de nuestra propuesta, adoptamos como hipótesis inicial un volumen de 800 viajes diarios de camiones cargados de arena, con una proyección optimista de crecimiento hasta alcanzar 1.600 viajes diarios dentro de diez años.

Estas cifras no constituyen estadísticas oficiales, sino hipótesis de trabajo que deberán contrastarse con los registros de las estaciones de peaje, los volúmenes efectivamente transportados y las proyecciones de la actividad energética.

Su evolución dependerá también de la participación futura del transporte carretero frente a las alternativas ferroviarias y fluviales.

Con una tarifa diferencial equivalente a USD 500 por viaje cargado, estos escenarios representarían una recaudación bruta potencial del orden de:

• USD 146 millones anuales, con 800 viajes cargados diarios.

• USD 292 millones anuales, con 1.600 viajes cargados diarios.

Los cálculos suponen 365 días de actividad y el cobro íntegro de la tarifa. No descuentan costos de implementación, eventuales desvíos de tránsito ni variaciones en la demanda.

Proponemos que estos recursos tengan afectación específica a la construcción de la Autovía Ruta Nacional 5, con administración y rendición de cuentas transparentes.

El desgaste de la carretera y la equidad tarifaria

Nuestros cálculos preliminares de ingeniería, realizados a partir de hipótesis de tránsito y cargas por eje, indican que aproximadamente el 90% del desgaste estructural acumulado del pavimento puede atribuirse a los camiones pesados, el 9% a ómnibus y camiones livianos, y apenas el 1% a automóviles y camionetas.

Estas proporciones, que deberán contrastarse con los estudios oficiales de Vialidad Nacional, ponen de manifiesto la importancia de considerar el efecto de las cargas pesadas al diseñar mecanismos de financiamiento vial.

Al mismo tiempo, proponemos avanzar hacia un sistema de peaje proporcional a los kilómetros efectivamente recorridos.

Hasta que ese sistema pueda implementarse, solicitamos que se contemple la exención del peaje para los vehículos livianos radicados en los partidos donde se encuentran las estaciones de cobro de la Ruta Nacional 5, mediante identificación de patentes y las adecuaciones reglamentarias y contractuales necesarias, sin comprometer los recursos indispensables para la conservación de la carretera.

Una obra integral, ejecutada por etapas consecutivas

Entendemos que la magnitud de la inversión exige una programación responsable.

Nuestra estimación preliminar para construir la autovía completa entre Mercedes y Santa Rosa se sitúa en el orden de USD 2.500 millones, cifra que deberá ajustarse mediante los correspondientes estudios de ingeniería y presupuestos actualizados.

Proponemos recuperar y actualizar los proyectos de ingeniería existentes y completar los estudios de los sectores que todavía no cuenten con proyecto definitivo.

Nuestro planteo inicial contemplaba la posibilidad de ejecutar obras simultáneamente en distintos sectores del corredor. Sin embargo, atendiendo a las restricciones de financiamiento, proponemos organizar la construcción mediante etapas consecutivas, adecuando el ritmo de ejecución a los recursos disponibles.

Esta modalidad permitiría compatibilizar la programación de las obras con la recaudación del régimen diferencial y las demás fuentes de financiamiento que pudieran incorporarse, sin renunciar al objetivo general.

La programación consecutiva de las obras no significa fragmentar su concepción técnica. La autovía deberá proyectarse como una infraestructura integral, con criterios uniformes de seguridad, capacidad y diseño geométrico.

Aceptamos que la construcción se realice por etapas consecutivas. Lo que solicitamos es que exista, desde el comienzo, un compromiso institucional con la ejecución de la autovía completa.

Un compromiso que debe permanecer en el tiempo.

Reconocemos que el transporte de arena podría modificarse durante los próximos años si se desarrollan alternativas ferroviarias o fluviales más eficientes.

Por ello, la tarifa diferencial que proponemos constituye una oportunidad de financiamiento, pero no debe convertirse en la única condición para la realización de la obra.

Si en el futuro disminuyera significativamente esta fuente de recursos, solicitamos que el Estado nacional garantice la continuidad de la construcción mediante otras herramientas de financiamiento, incluidos los organismos internacionales de crédito cuando las condiciones económicas lo permitan.

La necesidad de la autovía existía antes de Vaca Muerta y continuará existiendo independientemente de cómo evolucione el transporte de arena.

Nuestro pedido Señor Ministro:

No pretendemos desconocer las restricciones fiscales ni solicitar decisiones incompatibles con la estabilidad económica que el país necesita.

Por el contrario, proponemos aprovechar una actividad productiva en expansión para generar recursos destinados a una infraestructura que beneficiará a la producción agropecuaria, al transporte, a las economías regionales y al propio desarrollo energético nacional. Solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que disponga la instrumentación de un régimen diferencial de peaje para el transporte de arena hacia Vaca Muerta, con afectación específica de

sus recursos a la construcción de la Autovía Ruta Nacional 5, y que establezca un programa integral de ejecución por etapas consecutivas que permita completar la Autovía Ruta Nacional 5

entre Mercedes y Santa Rosa. Las comunidades de nuestra región llevan más de treinta años esperando esta obra.

No pedimos que se abandone el equilibrio fiscal. Pedimos que se encuentre, dentro de ese objetivo, una manera de comenzar a saldar una deuda histórica de infraestructura con una región que trabaja, produce y contribuye al desarrollo argentino.

Lo saludamos con nuestro mayor respeto y consideración.

Por Ing. Civil Oscar Potetti

Plan Autovía Ruta 5 Sí o Sí / 9 de Julio, provincia de Buenos Aires