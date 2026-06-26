Finalizando junio, la siembra de trigo marca cierta lentitud

En la última semana, la siembra de trigo, campaña 26/27, marcó progreso de siembra, cubriendo hasta el momento el 65,8 % de las 6,5 MHa proyectadas para el ciclo 2026/27. Pese a que el último registro de lluvias se dio el pasado jueves, las bajas temperaturas y la elevada humedad ambiente, dificultan el secado del suelo para la entrada de las máquinas.

Por tal motivo, se registran demoran en las labores informo la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en su panorama agrícola semanal (PAS). En cuanto a los lotes emergidos, la totalidad del área presenta condición entre Normal y Excelente, acompañada de buena oferta hídrica, con sectores puntuales de excesos hídricos.

Respecto a la fenología, se empiezan a observar los primeros lotes transitando macollaje en el NOA, NEA, Centro-Norte de Santa Fe y Centro-Este de Entre Ríos.

Cebada

Por su parte, luego la siembra de cebada cubre el 34,6 % de la superficie apta a nivel nacional. Al igual que en trigo, se registra una demora respecto al promedio histórico para esta fecha respecto al promedio de las últimas cinco campañas, debido a que en los núcleos cebaderos del sur, los cuales en promedio representan cerca del 70 % de la superficie proyectada, se observan significativas demoras en las labores de siembra por dificultades para ingresar a los lotes.

En el Centro-Norte de Santa Fe, los primeros lotes ya han iniciado el macollaje, mientras que en el centro del área agrícola las siembras más tempranas muestran una buena emergencia, con óptimo logro de stand de plantas debido a la buena disponibilidad hídrica.