Feedlots: la ocupación cayó al 72,16% en septiembre y la reposición quedó por debajo de las ventas

El relevamiento de la Cámara Argentina de Feedlot registró una baja de 0,42 puntos porcentuales en la ocupación de los corrales respecto de agosto. El índice de reposición se ubicó en 0,97, mientras que las recrías a corral crecieron un 31% mensual.

La ocupación de los establecimientos de engorde a corral se ubicó en el 72,16% al 1 de octubre de 2026, según el último informe de la Cámara Argentina de Feedlot (CAF), correspondiente al comportamiento del sector durante septiembre.

El indicador mostró una caída de 0,42 puntos porcentuales frente al 72,58% registrado al 1 de septiembre, tomando como referencia las mismas empresas relevadas en ambos períodos.

De acuerdo con los datos de la entidad, la capacidad de encierre de los establecimientos incluidos en el relevamiento alcanzó las 948.017 cabezas al comienzo de octubre, mientras que el índice de reposición de feedlot (IRF) se ubicó en 0,97.

Este último indicador mide la cantidad de animales que ingresan a los corrales por cada animal vendido. Un valor inferior a uno indica que, durante el período considerado, ingresaron menos animales de los que salieron por ventas, lo que refleja una reposición que no alcanzó a compensar las salidas.

En tanto, las ventas representaron el 19,15% del stock al 1 de septiembre, de acuerdo con el relevamiento de la Cámara.

Los establecimientos de mayor tamaño, con más ocupación

El informe también mostró diferencias en los niveles de ocupación según la capacidad de los establecimientos.

Los feedlots con más de 10.000 cabezas registraron el mayor nivel de utilización, con una ocupación del 82%. En el segmento de 0 a 2.000 cabezas, el indicador se ubicó en el 50%.

En los establecimientos con capacidad de entre 2.001 y 5.000 animales, la ocupación alcanzó el 62%, mientras que aquellos con instalaciones para entre 5.001 y 10.000 cabezas registraron un nivel del 60%.

Los datos reflejan una mayor utilización de la capacidad instalada entre las empresas de mayor escala, en comparación con los establecimientos más pequeños.

Las recrías a corral crecieron un 31%

Uno de los datos destacados del relevamiento fue el comportamiento de las recrías. Al cierre del período informado, el total de animales en esta etapa alcanzó las 243.977 cabezas, con un incremento del 6% respecto del mes anterior, considerando las mismas empresas.

Sin embargo, la evolución fue diferente según el sistema de producción.

Las recrías realizadas a corral sumaron 132.139 cabezas, con una suba mensual del 31%. En cambio, los animales en recría a campo totalizaron 111.838 cabezas, lo que representó una disminución del 10%.

La evolución muestra un crecimiento de la participación de la recría bajo encierre, mientras que la modalidad a campo registró una retracción durante septiembre.

La industria concentra el 57% de la hacienda en hotelería

El informe de la CAF también analizó la participación de la industria en los establecimientos que ofrecen servicios de hotelería, donde el 57% de la hacienda correspondió al segmento exportador, mientras que el 43% estuvo asociado al consumo.

En la comparación mensual informada, la participación correspondiente a exportación registró una variación positiva del 3%, mientras que la vinculada al consumo mostró una caída del 3%.

Estos datos permiten observar la composición de la hacienda alojada en los establecimientos hoteleros y los cambios registrados entre ambos segmentos durante el período.

En conjunto, el relevamiento de septiembre mostró una leve reducción de la ocupación general de los feedlots, un índice de reposición inferior a uno y un crecimiento marcado de las recrías a corral, en un escenario donde los establecimientos de mayor capacidad mantuvieron los niveles más altos de utilización de sus instalaciones.