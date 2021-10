Federacion Agraria cuestiona proyecto agroindustrial

El titular de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, le reclamó al gobierno que necesitan que que las fotos, las reuniones y los anuncios dejen de ser tales y se transformen en soluciones , porque hay muy poco para los productores y menos para los de economías regionales y nada para los agricultores familiares.

Achetoni sostuvo que mientras en la ciudad de Buenos Aires se sacan fotos, en Formosa se pudren las bananas porque no hay a quien vendérselas, en Cuyo no saben que pasara con la produccion que necesita envases de vidrio porque no hay, los lecheros no saben como continuaran trabajando a los valores que perciben sin financiamiento.»

» Pasa todo esto y la inflación los carcome cuando tienen que comprar como consumidores o los choca de frente el problema del precio del dólar para hacerse de insumos. Estamos tratando de salir del cepo a la carne y ahora se dice que son «bien cultural la producción de maíz, trigo y carne y»administrar con inteligencia los saldos exportables es decir que quedarán ampliadas las producciones sujetas a controles. Necesitamos construir confianza, certidumbre y previsibilidad», destaco.

El federaado remarco » con este proyecto de ley de fomento a la producción que estuve participando todo el proceso de propuesta del CAA y las devoluciones hechas por el gobierno, siempre observe y expresé mi crítica que había muy poco para los productores y menos para los de economías regionales y nada para los agricultores familiares.»

» No digo que sea malo porque algunos aspectos para el sector agropecuario tiene pero con parámetros a cumplir que en nuestras producciones a cielo abierto son de muy difícil cumplimiento, que si tiene mucho más incidencia sobre el sector industrial y Exportador. Que se deberá modificar considerablemente en el congreso para que se desafecte la presión impositiva y de retenciones sobre el sector primario para que la primer meta a cumplir sea real, que haya más producción».