Fecha 3: Naon, el ultimo campeón, saco chapa y ya lidera el Torneo de la LNF

Se jugo la tercera fecha del Campeonato 2026/2027 de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, Copa «Centenario Club Atl. Patricios», y que comenzó a disputarse con el partido adelantado el día viernes 16, entre San Agustín y Atl. 9 de Julio, que empataron en cero.

El resto de la fecha se jugo este domingo en la localidad de French, el Albinegro, obtuvo una contundente victoria ante la visita de San Martin por 4 a 1.

En la localidad de El Provincial, 18 de Octubre recibió a Once Tigres, y la visita se llevo una victoria por 1 a 0

Por su parte en Facundo Quiroga, el local recibió al Atl. Naon, en un partido con muchos goles, ambos equipos habían terminado empatados en dos tantos en el primer tiempo, y en el complemento, el ultimo campeón saco chapa y se trajo una victoria por 4 a 2, que lo deja solo en la punta del campeonato.

En tanto que en la ciudad cabecera El Fortin y Libertad en un muy buen partido, la victoria fue para el equipo lagunero por 2 a 0. Mientras que en el Estadio «Antonio Crosa», Agustin Alvarez se quedo con una victoria de 3 a 0 ante la visita de Atl. Patricios.

Sintesis 3era. fecha

San Agustín 0 – Atlético 9 de Julio 0

Atlético Quiroga 2 – Atlético Naón 4

Quiroga: Villalba, en contra, y Enzo Monjada.

Naón: Emiliano Perujo, de penal; Quinteros (2) y Cristian Díaz.

Atlético French 4 – San Martín 1

French: Ignacio Pastor, Nicolás Cardell, Braian Rodríguez y Santiago Molina.

San Martín: Agustín Hipkins.

Agustín Álvarez 3 – Atlético Patricios 0

Agustín Álvarez: Juan Aguilera y Tomás Gallo (2).

18 de Octubre 0 – Once Tigres 1

Once Tigres: Avelino.

El Fortín 0 – Libertad 2

Libertad: Bruno González y Lucas Morales.

Posiciones en el campeonato

Atl. Naon 9

Atl. 9 de Julio 7

Once Tigres 6

French 6

Libertad 6

San Martin4

San Agustín 4

El Fortín 3

Ag. Álvarez 3

18 de Octubre 3

Atl. Quiroga 1

Atl. Patricios 0

Fotos/Creditos

Quiroga/Naon: Horacio Mozun

18 de OCtubre / Once Tigres / French/San Martin: Pasion y Goles por FM 97.1 Radio Eco