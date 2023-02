Febrero sangriento: más homicidios que días, ataque a comisarías y «el colmo de la inseguridad»

La escalada de la violencia –urbana y armada- en la provincia de Santa Fe (con epicentro en Rosario) parece no conocer de límites, al punto que ya es casi cotidiano que ataquen a balazos destacamentos policiales , edificios institucionales y ni hablar de los homicidios, algo que en los últimos días quedó evidenciado con la ejecución a sangre fría de un hombre de 28 años frente a uno de los ingresos a Newell’s , aparentemente, solo para enviar un mensaje.

En diálogo con Rodrigo Ipolitti en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, el periodista especializado en la trama del narcotráfico, Germán de los Santos, afirmó que “se van rompiendo todos los limites imaginables” sobre todo “teniendo en cuenta que lo que sucede acá en Rosario lo atravesaron otros países”.

Anemia política. “Lo más preocupante es que esos ítems se van marcando y no generan ninguna reacción política. Esto es inédito: que se use un cadáver como un envoltorio, y lo que estoy diciendo no es exagerado, porque en el bolsillo del pantalón de este muchacho apareció un mensaje que le daba cierta explicación a esa muerte, que no tenía absolutamente nada que ver con la interna de la barra de Newell’s, pero sirvió para generar un estado de conmoción y sobre todo que los medios también sirvamos de conectores para pasar esos mensajes mafiosos”.

Canal. “Yo no voy a revelar el texto del mensaje porque entré en una dinámica de que me parece que tenemos que tener en cuenta eso. El estado de conmoción que se pretende generar es para, justamente, pasar esos mensajes entre grupos criminales. Hoy se están tirando muertos, literalmente”.

Precariedad . “A la par de esto empiezan a aparecer otros hechos que hasta ahora también nunca habían sucedido, como son los ataques a comisarías. Es el colmo de la inseguridad, que una seccional policial sea atacada a balazos y no haya reacción desde adentro, deja expuesto los niveles de precariedad de la fuerza, que hoy está en un momento bisagra”.

Reacción judicial. “El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, salió a decir que no puede haber una provincia sin una policía . Es muy fuerte. Y no genera una respuesta política, genera hoy una reacción del sector judicial pero no desde el plano político, eso es algo llamativo”.

De un fracaso a otro . “El Frente Progresista (que ahora está dentro de un frente de frentes con otras fuerzas políticas) fracasó y el peronismo también fracasó. No quedan muchos”.

Imprecisión. “El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, está totalmente alejado del tema. Y lo mostró cuando vino la última vez, en el mes de diciembre, a presentar este nuevo batallón, un cuartel de gendarmes que están en la zona norte, y no tenía ninguna precisión de lo que está pasando en Rosario”.

Mafia. “Es la definición que nuclea todo lo que está ocurriendo, una nueva mafia. Solo los hechos de febrero: atacaron dos veces al sindicato de Empleados de Comercio con bombas molotov, el de Recibidores de granos, balearon comisarías, una cárcel, mataron a una persona que no tenía nada que ver y hay 8 homicidios en los 7 días que va de febrero. Después de un año en el que se rompió el record de 2013 cuando se produjeron 288 asesinatos”.