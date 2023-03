Febrero presenta un pequeño aumento en las exportaciones de carne vacuna en comparación con enero

La República Popular China es el principal destino de exportación de carne bovina argentina, representando el 76,3% de los volúmenes exportados en febrero y el 75,6% del acumulado en los primeros dos meses del año.

En el mes de febrero se exportaron 8,9 mil toneladas de carne con hueso y huesos bovinos producto de la despostada por un valor de US$ 11,6 millones y más de 30,4 mil toneladas de carne bovina deshuesada por un valor de US$ 113,8 millones.

Las exportaciones de menudencias y preparaciones a base de carne bovina en febrero totalizaron un volumen de 11,7 mil toneladas por un valor de US$ 16 millones, con un precio medio de exportación levemente por debajo de los US$ 1.370 por tonelada. En los primeros dos meses del año, las ventas de menudencias y preparaciones bovinas alcanzaron un volumen de 22,8 mil toneladas por un valor de US$ 30,9 millones.

En términos generales, en los últimos doce meses de actividad, desde marzo de 2022 hasta febrero de 2023, las exportaciones totales de carne bovina refrigerada y congelada alcanzaron un volumen de 650 mil toneladas peso producto, equivalentes a 928 mil toneladas res con hueso, con un valor monetario obtenido cercano a US$ 3.400 millones.