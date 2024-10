Expositores, público, espectáculos, diseño: La 127º Expo Rural de 9 de Julio fue exitosa por donde se la mire

Finalizo la 127º Expo Rural de 9 de Julio organizada por Sociedad Rural, y si bien no se conocer un numero aproximado de publico, si se pudo apreciar que miles de personas disfrutaron desde el pasado jueves 3 hasta este domingo 6 de la fiesta del campo y la ciudad de 9 de Julio, que se volcó masivamente al evento ferial.

Ganadería, mas de un centenar de expositores, espectáculos musicales, danzas, degustaciones gastronómicas, el Patio de Comidas, el Concurso Crianza del Ternero, Aula Aapresid, Granja, Tambo en vivo, la jornada campestre, entre otras actividades que se pudieron disfrutar y apreciar por parte del publico en la nueva edición realizada.

En dialogo con el presidente de Sociedad Rural de 9 de Julio, Fernando Mato sostuvo «trabajamos todo el año para esto y que se dé es espectacular».

Mato recordó que en lo que refiere a la parte externa, el año pasado presentamos una maqueta con el nuevo formato, que es como se distribuyo, con un Patio de comidas mas al centro, lo evaluamos, quizás haya que ajustar algún cambio para el año que viene, de cosas que a veces uno programa y cuando la ven en el campo hay que ajustarla, pero conformes también, destaco el presidente de La Rural.

En otro orden del dialogo de El Regional Digital con Fernando Mato opino sobre su discurso, sobre el que menciono «con el municipio nosotros la verdad tenemos un buen diálogo, siempre hemos tratado de tenerlo con todos, creemos que es el camino y bueno, después a los productores pedirle el compromiso. La queja no sirve, la queja lo único que hace, es hacer catarsis de los problemas y demás, pero la solución está en involucrarse, en trabajar. No hace falta estar todo el día, a veces es acompañar, a veces es el tiempo, un poco de ese tiempo darlo para mejorar, para mejorar todo y no dejar las cosas en manos de gente que por ahí tiene otras ambiciones y justamente no quiere que las cosas mejoren», remarco.

En ese sentido volvió a insistir en pedir a todos los productores que por favor se involucren, es necesario, nosotros como entidad necesitamos tener el apoyo de los productores y no es mucho, es poco, es simple y esperemos que se siga dando. No es que no lo tenemos, tenemos apoyo (aclaro), hay un montón de productores que nos acompañan, pero bueno, queremos más.

También, Mato fue consultado sobre el aplauso que recibió la Intendente María José Gentile, cuando se refirió al trabajo realizado en parte de los caminos rurales del distrito, sobre lo que indico, «fue uno de los puntos de coincidencia pleno con el municipio porque tanto en mi discurso como en el de María José se plasmó totalmente el tema de los caminos y eso es un un conjunto en generar ideas, en aportar y podríamos haber ido a quejarnos que los caminos estaban feos y punto, pero se está trabajando en conjunto y eso es lo importante, por eso hay que involucrarse, insistió.

Cuatro años dados con pasión

Finalmente en la evaluación de la 127º Expo Rural de 9 de Julio, se le consulto a Fernando Mato que le dejo en estos cuatro años como presidente de la entidad, señalando: a mí particularmente me dejó un placer enorme, la verdad que me siento tan bien, tan lleno de estos 4 años, de lo que se ha logrado con la rural, con la exposición, todos los trabajos que hemos hecho y con la Comisión Directiva que trabaja, que está comprometida, hay gente joven, hay gente grande, hay una mezcla de fuerza con experiencia, me siento orgulloso de haber podido estar, remarco Mato.

El presidente de Sociedad Rural de 9 de Julio cerro diciendo que «haber estado a la altura de la circunstancia, nos jugamos todo, dejamos todo porque para nosotros es una pasión esto y la verdad que muy contento y tranquilo porque hay una comisión y hay futuras autoridades que van a seguir haciendo exactamente lo mismo, trabajando con esta rural, que como decía en el discurso, no es para nosotros, es para la rural, pero es para todos los productores y eso hay que entenderlo, puntualizo.