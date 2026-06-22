Exportaciones de carne vacuna suben un 23,3% en mayo

Las exportaciones del mes de mayo de 2026 alcanzaron un volumen cercano a las 58,6 mil toneladas peso producto de carne bovina refrigerada y congelada; por un valor del orden de los 425,1 millones de dólares, según consigna en su último informe el Consorcio de Carnes ABC.

Con respecto al mes de abril de 2026, los volúmenes embarcados muestran una suba significativa, del (+23,3%); mientras que el valor obtenido muestra un avance del (+28,6%)

“Con relación al mes de mayo de 2025, los volúmenes exportados resultan un (+7,5%) superiores; mientras que el valor obtenido ha sido un (+42,3%) superior. El acumulado de los primeros cinco meses del año 2026, revela que las ventas al exterior de carne bovina refrigerada y congelada resultaron cercanas a las 271,4 mil toneladas peso producto; por un valor de aproximadamente 1.833,7 millones de dólares. Con relación a los primeros cinco meses de 2025, los volúmenes exportados son un (+8,0%) superiores; mientras que el valor obtenido ha sido un (+44,7%) superior”, sostuvo Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC.

El precio promedio de exportación de carne bovina refrigerada y congelada resultó en el mes de mayo de 2026 de u$s 7.251 por tonelada. Este valor resulta un (+4,3%) superior al obtenido en abril último; y un (+32,4%) más elevado que el precio medio de mayo de 2026, que había sido de u$s 5.477 por tonelada. Tras el pico de u$s 6.300 por tonelada alcanzado en abril de 2022, los precios habían tomado una dinámica descendente, tocando un piso de u$s 3.740 a mediados del año 2024; en el año 2025 se inicia una paulatina recuperación que lleva a alcanzar un valor máximo cercano a los u$s 7.250 en mayo de 2026.

La República Popular China es el principal destino de exportación, tanto para el mes de mayo como para el acumulado de los primeros cinco meses del año. En el último mes, se embarcaron con destino a China 14,7 mil toneladas de carne con hueso y huesos bovinos producto de la despostada, por un valor de 43,4 millones de dólares y aproximadamente 20,5 mil toneladas de carne bovina deshuesada, por un valor de 124,2 millones de dólares. China representó el 60,1% de los volúmenes exportados en mayo de 2026; y el 60,5% del acumulado en los primeros cinco meses el año. El precio medio de las ventas a China de carne sin hueso en marzo de 2026 se ubicó alrededor de los u$s 6.060 por tonelada, quedando por encima del máximo anterior de u$s 5.900 que se había obtenido en mayo de 2022.

“Las exportaciones de menudencias y preparaciones a base de carne bovina del mes de mayo de 2026 totalizaron un volumen de 8,8 mil toneladas, por un valor de 23,5 millones de dólares.

El precio medio de exportación de estos productos se ubicó levemente por encima de los u$s 2.670 por tonelada, con picos cercanos a los u$s 4.220 para el producto lenguas bovinas. En los primeros cinco meses del año 2026, las ventas de menudencias y preparaciones bovinas treparon a un volumen de 43,5 mil toneladas, por un valor de 111,7 millones de dólares”, concluyó Ravettino.

El acumulado de los últimos doce meses de actividad, desde junio de 2025 hasta mayo de 2026, muestran exportaciones totales de carne bovina refrigerada y congelada por un volumen de 733,9 mil toneladas peso producto; y un valor monetario obtenido cercano a 4.453 millones de dólares.