Exportación de carne vacuna: hay un panorama incierto y desde CRA le pide al Gobierno que «no siga tirando de la cuerda»

El pasado 20 de mayo el Gobierno formalizó en el Boletín Oficial el cierre de exportaciones por 30 días que el presidente Alberto Fernández había anunciado a la industria exportadora días antes.

Consecuencias. La medida provocó un derrumbe en el precio de la hacienda, de 15% a 20% según las categorías, que no llegó al público, sino que aumentó un 6,1%. También paralizó las faenas de empresas vinculadas con la exportación.

En la medida el Gobierno dejó abierta la exportación de las carnes que participan de la cuota Hilton a Europa y la 481 a USA, pero trabó otros mercados, comenzando por el de China, que se lleva el 75% de la carne. Hoy 20 de junio la medida en principio finaliza.

Sin embargo en las últimas horas el gobierno dio a conocer a través de la agencia de noticias Telam que recién el próximo martes dará el anuncio de la reapertura y cómo será el mecanismo. Los exportadores cárnicos han trabajado en todo momento en destrabar esto con propuestas, que el gobierno no ha venido aceptando y tal caso será la que imponga el Ministerio de Producción junto a la Secretaria de Comercio, quien han estado al frente de esta negociación como voceros, quedando afuera de la mesa de discusión, el Ministerio de Agricultura.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anticipó que su gestión diseña un «nuevo esquema de reglas de juego».

No tiren de la cuerda

En tanto que desde CRA, su presidente, Jorge Chemes sostuvo que “Si no levantan la medida iremos a una medida de protesta

Chemes consideró que sería un «error brutal» que continúen las restricciones para las ventas al exterior tras el fin de semana.

«Si lo que se consume en el mercado interno no es lo que se exporta, ¿cuál es el sentido de cerrar la exportación?», cuestionó, agregando: «A ver si de una vez por todas terminan de entender lo que significa el sector agropecuario. Que no sigan tirando de la cuerda».

El directivo rural de Entre Rios, destaco en dialogo con Noticias Argentinas que «en los momentos en los que se prende fuego el país, el campo es el que está poniendo el hombro».

“En todo caso, que se fije que el aumento de la carne en forma interna hay que atribuírselo a la inflación galopante que tenemos y a la carga impositiva que tiene la carne en el mostrador».

«Miremos qué es lo que pasa en la cadena antes de tomar una determinación como la que se ha hecho», subrayó.

«Nos encontramos con un panorama de incertidumbre, al no tener ningún tipo de información ni ser convocados. El Gobierno no entiende que tiene que hablar con los dueños de la materia prima. Puede hablar con la industria, pero tiene que hablar con todos y no nos llama por razones ideológicas», fustigó.

Aseguró que el Gobierno tiene «preconceptos con el campo» y se quejó: «No sabemos dónde estamos parados, qué medidas se van a tomar».

Afirmó así que hay «falta de contacto y comunicación por parte del Estado y el Gobierno, que es llamativa».

«Nunca hemos visto algo así», manifestó e insistió: «No hemos sido consultados en ningún momento antes de tomar la medida del cierre de exportaciones. No se nos pidió ningún tipo de opinión».

Medidas en caso que complique a los productores

Desde CARBAP, Horacio Salaverri, presidente de la entidad deslizo “Vamos a empezar a tener comunicación con todas las rurales a efecto de definir qué estrategias y medidas adoptar en caso de que no se levantan las restricciones a la exportación o se apliquen otras medidas que compliquen la situación de los productores”.

“Tenemos información de pérdida de puestos de trabajo en La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos y algo en Buenos Aires y Córdoba”, apuntó Salaverri.

Finalmente cabe destacar que esta semana La Mesa de Enlace de Santa Fe logró juntar en una reunión virtual a los ministros de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso; y a su par de Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna, comprometiéndolos a trabajar por el levantamiento del cierre exportador.