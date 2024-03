Expoagro dejó en evidencia la fractura en PRO entre Macri y Bullrich

El PRO buscó dar una foto de unidad este jueves en Expoagro, con la presencia conjunta de varios de sus dirigentes más encumbrados –entre ellos el expresidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich- pero, en medio de los tironeos por el rumbo que debe tomar esa fuerza, no lo lograron.

Centro de las miradas políticas en la semana en que se lleva a cabo, Expoagro se convirtió en escenario del despliegue de PRO: estuvieron, además de Macri y Bullrich, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, los diputados Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal y, entre otros, el intendente de Junín Pablo Petreca.

Pero la foto de familia no pudo ser: Bullrich, aún presidenta del Partido, no se cruzó en ningún momento con ellos. “No tenemos que coincidir en todo, a veces la falta de disenso en más cómoda pero no es lo mejor”, dijo Jorge Macri. Resultó, curiosamente, “la foto” de unidad en la que solo había dirigentes que responden al liderazgo del expresidente.

El jefe de gobierno de CABA pareció apuntar a su predecesor, Horacio Rodríguez Larreta, distanciado de los Macri desde que fue derrotado en la interna presidencial de Juntos por el Cambio, una grieta que los acercamientos a Javier Milei del expresidente ahondaron.

Un dato central es que Macri y Bullrich almorzaron en el mismo restaurante en la muestra, pero el primero se retiró 15 minutos antes de que ingrese la segunda. La voluntad de no cruzarse fue evidente.

Lo cierto es que si lo que intentó es dar una muestra de fortaleza antes de encuentro de los gobernadores con Milei, Macri terminó la fractura interna de su partido.

Por otra parte, Macri dijo cuando llegó al predio, poco antes de la 11, que no era un día para hablar de política. Pero después de mantener una reunión a la que se sumó Esteban Bullrich salió a hablar con la prensa y delineó como imagina el PRO que buscará plasmar cuando asuma su conducción, en menos de un mes.

“Volver al espíritu con el cual entramos a la política, tratando de incomodar a los partidos existentes, generando una visión distinta, con foco fundamentalmente en la gente”, dijo Macri sobre su rol partidario, en el que reemplazará a la ministra de Seguridad.

“Como hicimos en los lugares que hemos gobernado, donde hemos marcado una diferencia, mostrando que nuestra prioridad es que los impuestos de la gente vuelvan a la gente”, completó el expresidente, que ya le había pedido a Javier Milei bajar las retenciones al agro, una medida que la canciller Diana Mondino dijo en la misma muestra que esperan anunciar “muy pronto”.