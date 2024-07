Explican porque el requerimiento europeo de carne sin desforestación es una oportunidad para Argentina

El marco de una nueva Jornada A Campo del IPCVA que se desarrolló en la primera semana de julio, en Gral. Villegas, se presentó como es la estrategia de la cadena ganadera para comercializar carne vacuna en la Comunidad Europea, quien a partir de enero 2025 no comprara carne vacuna cuyo campo, desde el año 2020, haya desforestado.

El Ing. Agr. Adrian Bifaretti fue quien presento en Villegas el trabajo que impulsa el IPCVA, y como fue la respuesta del bloque europeo a un mes de la presentación argentina, la que se puede ver en el video de esta nota.

Porque es una oportunidad para Argentina

Bifaretti fue el primero en exponer en el Establecimiento San Eduardo sobre ruta nacional 33, km 420, y en dialogo con El Regional Digital, expreso que no es un desafío porque a vos te parece un nuevo requerimiento en la medida que los mercados se van haciendo más sofisticados, y te van subiendo la vara. La Unión Europea en este caso acaba de aprobar el reglamento 1115, que no te va a comprar más no solo carne, ni soja o aceite de Palma ni café, en fin, distintos productos que han incluido y que tienen importancia distintos países del mundo no te lo van a comprar, si garantizas que fueron producidos en zonas donde no se ha deforestado. Ese es el requerimiento la exigencia, así como te piden otros atributos de calidad, empiezan a pedir atributos ambientales, informo el vocero de IPCVA.

Según Adrian Bifaretti, “yo lo veo también como una oportunidad porque Argentina está bien posicionada. Nosotros no tenemos zona territorialmente donde haya habido muchos bosques y haya roto para producir granos, carne. La gran mayoría de la producción agropecuaria no viene de zonas donde exista ese riesgo; pueden tener alguna historia al respecto, pero, la gran mayoría no. Entonces creo que estamos bien posicionados, por eso lo veo también como una oportunidad, apunto.

Cabe destacar que el requerimiento europeo se presenta atraves de la denominada plataforma Visec, que comenzó con demostrar que el grano de soja o sus derivados, no vienen de campos deforestados, y ahora es el turno de la carne vacuna.

Bifaretti, informo en la charla que detrás están todas las entidades agropecuarias, también las cámaras representantes de frigoríficos cárnicos, y las Bolsas de Cereales en el caso de soja, explico.

El agro salva la culpa de otros sectores

En otro tramo del dialogo con El Regional Digital, Bifaretti se refirió al carbono. Yo sé que suena a ciencia ficción, pero eso se viene y el sector agropecuario es uno de los únicos sectores, capaz de salvar las culpas que tienen otros sectores, como el energético, el petrolero, transporte; porque el agro tiene una máquina tiene fotosintética que es la que te permite capturar carbono en el suelo, como servicios eco sistémicos porque es lo que nos va a permitir también insertarnos en el mundo de otra manera, cosa no menor, defendió.

La FAUBA se suma con información

Finalmente resalto que se están escuchando algunos comentarios y que son erróneos, quizás por desinformación. Ahora se va a encarar todo un programa de sensibilización y capacitación de productores, donde se involucra la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, donde todas estas cuestiones se van a ir aclarando, resumió.