Ex presidente chileno Sebastián Piñera murió en un accidente aéreo, según reportaron medios trasandinos

El expresidente de Chile Sebastián Piñera (74 años) murió hoy al accidentarse el helicóptero en el que viajaba sobre las aguas del lago Ranco, en la región de Los Ríos,, al parecer debido a fuertes lluvias.

Según la información difundida por el sitio Emol, en la nave, que se hundió en el lago, iban cinco personas, tres de las cuales lograron sobrevivir, tras nadar hacia la costa

Fuentes confirmaron a Infobae que también iban a bordo Magdalena Piñera (hermana del ex presidente), el empresario Ignacio Guerrero y su hijo. Además, fuentes de la Armada detallaron a este medio que el helicóptero era pilotado por el ex jefe de Estado, quien no logró sacarse el cinturón. Las otras tres personas, en tanto, lograron llegar a la orilla nadando.

El medio local Ex-Ante informa que venían de la casa del empresario José Cox, ubicada en el sector Illihue de Lago Ranco.

Los primeros reportes señalan que el helicóptero despegó en medio de una jornada de lluvia y neblina que afecta a la zona.

El accidente se produjo en Lago Ranco, en el sur de Chile El accidente se produjo en Lago Ranco, en el sur de Chile