Este jueves se desarrolla la 9na. edición de Feria de Educación y Empleo de 9 de Julio

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la subsecretaría de Producción, recordo e invito a la 9na. edición la Feria de Educación y Empleo, que se desarrollará este jueves 25 de junio, de 8:30 a 12:30 horas, en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano, la Cámara de Comercio e Industria y la Casa del Centenario de esta entidad.



La propuesta reunirá a instituciones educativas, empresas, industrias, consultoras de recursos humanos, organismos públicos y emprendedores locales en un espacio especialmente pensado para acercar a los jóvenes y a la comunidad herramientas, información y oportunidades vinculadas a la formación académica y el mundo laboral.

El objetivo es facilitar el contacto directo entre estudiantes, empresas y centros de estudio, favoreciendo la construcción de proyectos educativos y laborales.

Participarán reconocidas industrias, consultoras y empresas de la ciudad, junto a la Cámara de Comercio e Industria y la delegación local de la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, expondrán sus experiencias emprendedoras de nuestra ciudad.

En cuanto a la oferta educativa, formarán parte de la feria el CFP N° 401, CFP N° 402, UBA XXI, Universidad Popular, Universidad Nacional de La Plata, UNNOBA, UTN, UNTREF, Universidad

Nacional de General Sarmiento, Centro Universitario Nuevejuliense (CUN), Universidad Nacional de La Pampa, ISETA y Siglo XXI, entre otras instituciones que brindarán información sobre carreras de grado, tecnicaturas y formación profesional.

CAPACITACIONES Y CHARLAS

La jornada contará además con un amplio cronograma de capacitaciones y charlas simultáneas. Entre ellas se destacan los espacios de orientación vocacional y ocupacional a cargo de la subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia; talleres sobre confección de currículum vitae dictados por AS Consultora; entrevistas laborales y fortalezas personales a cargo de LUGA RRHH; exposiciones sobre tecnología, internet e inteligencia artificial por parte del ingeniero Leonardo Grabow; comunicación e imagen con especialistas de RRHH de CERES; educación financiera a cargo de la licenciada Geraldine Nenezian; y el taller “El trabajo del futuro: ¿qué buscan las empresas y qué buscan los jóvenes?”, coordinado por Karen Ares RRHH.

También habrá presentaciones sobre LinkedIn, experiencias emprendedoras, orientación para estudiantes universitarios y espacios de reflexión vocacional, además de una charla de Grupo Guazzaroni Greco enfocada en entrevistas laborales.

De esta manera, la Feria de Educación y Empleo se consolida como una valiosa herramienta para que los jóvenes conozcan las demandas del mercado laboral actual, las oportunidades de capacitación existentes y los perfiles profesionales requeridos por las empresas locales.