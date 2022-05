«Este gobierno nos hace vivir como en el día de la marmota»

El Presidente de Federación Agraria, Carlos Achetoni, salió a replicar las expresiones del presidente Alberto Fernández al decir que este gobierno los hace vivir como en el día de la marmota.

«Otra vez tenemos que salir a explicar cosas que ya le explicamos a Alberto Fernández no sólo desde que asumió como presidente, sino que lo tiene muy claro desde que, como jefe de gabinete de Cristina de Kirchner, fue intermediario con nuestro sector durante la discusión por la 125.»

» Él sabe perfectamente cómo funcionan las retenciones; conoce a la perfección que lo que dice del desacople de los precios de los alimentos es una mentira y comprende plenamente lo que genera con estas declaraciones». sostuvo

Achetoni agregó : » Eso es lo que nos preocupa. Que no se trata de un dirigente buscando titular para ocupar un lugar en los medios, sino que es el presidente de un país gravemente sumido en diversas crisis: económica, social, política, con una inflación galopante y una pobreza que avergüenza; con una inestabilidad tremenda en el partido gobernante y una falta de rumbo que debería poder resolver él como primer mandatario».

» Por el contrario, en lugar de hacer eso y asumir la responsabilidad que le compete como presidente, vuelve a generar incertidumbre, a desmentir lo que desmintió hace pocas semanas, a desdecir lo que dicen sus funcionarios… en síntesis, a embarrar la cancha que ya es un barrial. Retomando lo que dijo, si realmente piensan volver a tocar las retenciones, daremos la lucha que haya que dar en el Congreso, en las calles, en las rutas y en todos los ámbitos necesarios, porque nos asiste la verdad. Somos los que venimos pagando todos los costos de las malas decisiones políticas», sostuvo.

» Los que, con la fuerza de nuestro trabajo, sostenemos las malas políticas que ellos implementan, aún a costa de nuestro propio quebranto como productores. Porque siempre decimos, los productores más pequeños no especulamos. No sacamos provecho. No obramos contra un gobierno. Queremos producir para vivir en paz con nuestras familias. Queremos desarrollarnos, y con eso que se desarrollen nuestros pueblos. Pero si nos vuelven a querer llevar por delante, peticionaremos ante las autoridades. Nos reuniremos nuevamente con las fuerzas políticas que haga falta. No vamos a permitir que nos quieran atacar».

Finalmente, le pidió al presidente que se ocupe de implementar políticas adecuadas. De marcar un rumbo cierto, de poner los límites que tiene que poner en su espacio de gobierno para sacar a nuestro país de esta crisis. Y que no se enfoque en ganar enemigos donde no los tiene, ni en demonizarnos a los productores.

» Él sabe que lo que decimos es cierto, porque lo declaró muchas veces, cuando estuvo alejado del kirchnerismo. Le pedimos que haga memoria y que, de una vez por todas, nos deje producir y vivir de lo que hacemos, que nos deje de atacar y que, si necesitan financiamiento, busquen en otro lado cómo seguir pagando la fiesta que vienen haciendo a nuestra costa», concluyó.