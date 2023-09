“Estamos felices”: el trigo vuelve a entusiasmar y el maíz temprano a dominar la región

Los últimos registros pluviales sorprendieron y superaron las expectativas de 10 a 40 mm: el 80% del área núcleo recibió 30 a 110 mm. Pero en el 20 % restante llovieron menos de 10 milímetros e incluso en algunas localidades se trató de solo una llovizna. Esto sucedió en el centro-sur santafecino (de Rosario hacia el norte), y extremo sur cordobés y noroeste bonaerense. Allí no hay felicidad sino desesperación para que de una buena vez llegue el agua.

¿Qué significan estas lluvias para el trigo y maíz?

Son un punto de inflexión para el trigo: si bien no se encuentra cursando su período más crítico para la determinación del rendimiento, la escasez de agua en los perfiles estaba acorralándolo con amarillamientos tempranos y pérdida de plantas y caída del potencial.

Los técnicos tenían temor de repetir una pobre cosecha como la pasada 2022/23. ¿Y para el maíz? Este evento quitó la incertidumbre de no contar con agua suficiente para sembrar en forma temprana (setiembre). Si bien, desde el centro al oeste de GEA faltan de 40 a 120 mm para optimizar las reservas del suelo, lo que llovió junto a las proyecciones del “Niño”, hacen posible asumir el riesgo de una siembra temprana del cereal de verano.

¿”Niño” solo para algunos?

Las buenas noticias no llegaron para todos: el NOA, la mayor parte de Córdoba, La Pampa, el centro y norte de Santa Fe y la mayor parte de Buenos Aires no recibió precipitaciones. Allí, sigue el estado de sequía sostenida. Pero, entonces ¿hay o no Niño? Elorriaga explica: “por definición (de la NOAA) hay Niño cuando se da una anomalía de temperatura superior a +0,5 por más de tres meses y modificación de los vientos alisios.

Por lo que técnicamente, el Niño es consistente en el Pacífico Ecuatorial Central desde junio 2023 , aunque sus efectos sobre las lluvias en la región pampeana hayan sido inexistentes todo el invierno. Esto es normal dado que el Niño hace pesar su mayor influencia en el semestre cálido de Argentina .

En los últimos treinta días el fenómeno Niño se ha consolidado mucho más por el aumento del acople océano atmósfera en el Pacífico. Es probable que las abundantes lluvias en Misiones, N de Corrientes, S de Paraguay y SE de Brasil sean producto de la influencia del evento Niño, ya que esa región normalmente tiene una respuesta más temprana al calentamiento del Pacifico Ecuatorial.

En el caso del centro de la región pampeana esto es más difícil de definir , porque es necesario descartar la acción de los mecanismos regionales en el desarrollo y volumen de las precipitaciones. No alcanza con un evento de lluvias abundantes sobre una parte de la región pampeana, es la recurrencia de anomalías pluviales lo que determina al Niño como un factor preponderante en la oferta de agua”.

910 mil ha buenas a muy buenas del millón de ha sembradas con trigo

Tras las lluvias mejoraron los cuadros de trigo: los regulares bajaron un 13% y subieron los muy buenos un 21%. Hoy en la región, del millón de hectáreas sembradas, el 31% está en muy buenas condiciones, el 60% bueno y el 9% aún se conserva en estado regular.

Rindes potenciales de trigo: se detuvo el deterioro y el trigo empieza a sumar expectativas; superaría los 35 qq/ha

“Sin lugar a dudas cambió mucho el escenario, sobre todo para los trigos que ya estaban pidiendo agua a gritos”, dicen los asesores de Venado Tuerto, pero que coincide con lo que señalan los técnicos de las zonas beneficiadas: “paró el deterioro y recompone los cuadros”. Pero para algunos, el potencial de rinde está afectado y para otros no. “La situación va a mejorar mucho, pero los potenciales son más bajos”, dicen desde el sur santafecino donde llovieron entre 60 a 90 mm. Otros asesores de la región admiten que se está lejos de una súper campaña, pero se está mucho mejor que siete días atrás. El rinde promedio alcanzable superaría el 70 a 80 % del potencial zonal, unos 35 qq/ha. En las zonas donde llovió muy poco, particularmente en el centro santafecino, los ánimos son otros: “la mitad de los lotes continúan regulares. Si no llueve, el potencial seguirá cayendo”. En Carlos Pellegrini ya estiman solo 20 qq/ha. En El Trébol dicen que los escasos 7 mm podrían incrementar la incidencia de enfermedades foliares, aunque son más optimistas y aguardan con esperanzas alcanzar 35 qq/ha.

El maíz temprano vuelve a dominar en la región con una proporción 90% temprano vs 10% tardío

“Proyectábamos sembrar gran parte del maíz en fechas tardías. Pero ahora se correrá mucho o casi todo a temprano, como se hacía en las campañas previas a la sequía”, afirman en Corral de Bustos, en el sudeste cordobés. La campaña pasada, la falta de agua dejó gran parte del maíz temprano sin poder ser sembrado, trasladando su siembra a los meses de diciembre e incluso a enero. En 2022/23 solo un 10% del maíz total de la región pudo sembrarse en fechas tempranas (septiembre). Este 2023/24, gracias a las lluvias de comienzos de septiembre, el maíz temprano vuelve a ser la cara ganadora en la región y la semana que viene arranca su siembra. En el sur de Santa Fe, como en Bigand, se va sembrar todo el maíz temprano programado. “Sin duda, la intención de siembra de maíz tardío será muy baja”, comentan. Incluso, en la zona de Chañar Ladeado podría haber un pasaje de hectáreas de soja a maíz; estiman que va el área de soja/maíz va a ser muy parejo este año. En los alrededores de Rufino y Cañada Seca hasta el norte de General Villegas se mantendrá la superficie de maíz, ya que los productores confían en la seguridad del cereal frente a la soja: “la campaña pasada nos fue mejor con maíz”. Lo que sí cambiará será la proporción de maíz temprano/tardío; inclinándose por el de primera.