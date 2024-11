Estafada por buscar trabajo: la incluyeron en un grupo de Telegram y perdió 1 millón de pesos

Una mujer marplatense denunció que fue estafada a través de una nueva modalidad en la que delincuentes captan a personas que están buscando trabajo. Así, a través de esa trampa, fue despojada de más de un millón de pesos.

Según informó el portal del diario La Capital de Mar del Plata, la joven buscaba empleo y fue agregada a un grupo de Telegram, donde supuestamente le iban a depositar una remuneración tras realizar unas 20 tareas. Entre los recados, la “nueva empleada a prueba” debía realizar reseñas de Google Maps e invertir el dinero ganado.

En ese marco, el administrador del grupo, que no se identificó con nombre de pila, comenzó a solicitarle a la mujer y al resto de los miembros que hicieran transferencias financieras de distintas sumas a una cuenta y desde una billetera virtual.

En total, la marplatense realizó cuatro de estas operaciones por 30 mil, 130 mil, 330 mil y 640 mil pesos. Al finalizar la última, la conversación en el grupo de chat fue borrada y no hubo más comunicación con los operadores y presuntos empleadores, que en realidad eran estafadores.

La víctima realizó la denuncia de lo ocurrido en la Fiscalía de Delitos Económicos, cuyos miembros ya tenían conocimiento de este tipo de hechos por otros intentos de estafas que no llegaron a consumarse y que también les habían sido informados.

En el expediente, adjuntó los comprobantes de las transferencias realizadas mediante la billetera virtual Prex, para seguir la pista del dinero.

El modus operandi de este tipo de fraude es sencillo y cualquier persona que está en la necesidad de conseguir empleo puede caer, por el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra. Los estafadores suelen presentarse como reclutadores o representantes de empresas legítimas y prometen agilizar el proceso de contratación mediante la realización de diversos trámites personales.

Prevención de estafas

Entre las recomendaciones de los especialistas en ciberdelito para no ser víctimas de estafadores, están:

Verificación de la legitimidad de la oferta laboral: antes de proporcionar cualquier información personal, los candidatos deben investigar la empresa y confirmar la veracidad de la oferta de trabajo. Un mail desde una cuenta genérica es, por ejemplo, una señal de alarma.

No compartir información personal innecesaria: es fundamental no compartir documentos personales ni realizar pagos a personas o entidades cuya autenticidad no haya sido verificada.

Contactar directamente con las autoridades pertinentes: para la obtención de certificados o permisos, los candidatos deben acudir directamente a las instituciones oficiales encargadas de emitir estos documentos.

Para trabajar no hay que pagar: en el mercado laboral argentino, los trámites y los procesos de búsqueda, entrevista y selección de personal no requieren que el candidato realice un pago o una contribución económica. DIB