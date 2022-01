Esta madrugada: Varias familias de 9 de Julio fueron víctima de llamados extorsivos.

Entre las 03 y 04hs de esta madrugada al menos cuatro familias fueron víctimas de llamados extorsivos en el denominado “cuento del tío”, y que fueron denunciados, pero se cree que hay muchos más que han sido llamados, informo esta mañana el Jefe de la Policía Comunal de 9 de Julio, Comisario Insp. Gustavo Quemehuencho en dialogo con El Regional Digital.

El jefe de policía detallo que no se tiene conocimiento de que estos llamados extorsivos hayan prosperados en su cometido de estafar al algún vecino.

Por su parte G. H. informo a este Portal “Anoche a las 4 am recibimos una llamada de secuestro extorsiva. Fue muy angustiante porque simulan muy bien la voz de un familiar y la desesperación de estar en peligro. Por suerte cortamos a tiempo y todos estamos bien. Esta es una práctica común pero confunde y angustia en medio del descanso. No sabemos el origen (de 9 de Julio u otro lugar) y la policía está sobre aviso. Ojalá esto no vuelva a pasarle a nadie”, pidió el vecino.

Desde la Policía Comunal recordaron a la ciudadanía que la mayoría de estos llamados se dan en horas de madrugada cuando el estado de sueño de cada uno de nosotros cuesta responder. Siempre llaman a un teléfono fijo. También cuando llaman es importante no dar datos personales de la familia, hijos, nietos o hermanos, y proceder a cortar, luego comunicarse con el familiar en cuestión o con algún familiar para tranquilidad, recomendó Quemehuencho.

Otros hechos

También el Com. Insp. Quemehuencho informo de la detención de una persona por desobediencia judicial, incumpliendo una medida cautelar. Se trata de un hombre que si bien no tiene antecedentes de este tipo, si esta declarando este lunes ante el estrado judicial de Mercedes.