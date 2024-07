Esta en marcha la 4ta. Copa Granate en San Agustin

En el Estadio Juan Angel Coto Maldonado comenzó a jugarse desde este viernes 26 de julio la IV Edición de la Copa Granate organizada por el Club Deportivo San Agustín.

Cientos de niños disfrutan de este certamen de fútbol infantil se lleva a cabo en vacaciones de invierno en la ciudad de 9 de Julio. La IV Edición que comenzó hoy, continuará el sábado 27 y finalizará el domingo 28 de julio.

En 2024 la categoría principal de los equipos masculinos corresponde a la 2012 (Fútbol 11), además juegan la 2014 (Fútbol 9), la 2016 (Fútbol 7) y la 2018 (Fútbol 6). El Femenino Sub 13 juega en la modalidad de Fútbol 11.

PARTIDOS DE LA

CATEGORIA 2012

SÁBADO 27

11:00 El Fortín – Once Tigres B

12:00 Once Tigres «A» – French

13:00 O. Tigres B – San Agustín

14:00 El Fortín vs. San Martín A

15:00 Atl. 9 de Julio – San Martín «B»

16:00 El Fortín vs. San Agustín

DOMINGO 28

11:00 Primero Zona A – Segundo Zona B

12:00 Primero Zona B – Segundo Zona A

13:00 Cuarto Zona A – Cuarto Zona B

14:00 Tercero Zona A – Tercero Zona B

15:00 Perdedor P1 – Perdedor P2

16:00 Ganador P1 – Ganador P2

Fuente y fotos: Diario El 9 de Julio