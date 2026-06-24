Está de licencia en el municipio y en el Senado, pero asumió en una comisión

Este miércoles, el senador de La Libertad Avanza, Diego Valenzuela, asumió como presidente de la comisión de Asuntos Municipales, Descentralización y Fortalecimiento Institucional del Senado, pese a que todavía no pudo reasumir formalmente su banca porque la vicegobernadora Verónica Magario no convocó a una sesión para tratar su regreso.

La paradoja es llamativa. Valenzuela no ejerce actualmente como intendente de Tres de Febrero, cargo del que se tomó licencia para asumir como senador provincial, pero tampoco ejerce plenamente como senador porque solicitó licencia en la Cámara alta mientras esperaba incorporarse al gobierno de Javier Milei en un puesto que finalmente nunca se concretó.

Así, el dirigente de La Libertad Avanza quedó durante meses en una especie de limbo político: sin funciones ejecutivas en su municipio y sin actividad legislativa formal en el Senado.

Pese a ello, este miércoles encabezó la reunión constitutiva de la comisión de Asuntos Municipales, uno de los cuerpos permanentes de la Cámara alta que interviene en todo lo relacionado con el régimen municipal, la descentralización administrativa y los asuntos en los que los municipios son parte.

La comisión quedó integrada por representantes de todos los bloques y eligió a Valenzuela como presidente para el período ordinario. Lo acompañarán el senador Mario Ishii, de Fuerza Patria, como vicepresidente, y Carlos Kikuchi, de Unión y Libertad, como secretario.

La designación no fue unánime. Durante la votación, la senadora de Fuerza Patria María Inés Laurini se abstuvo y cuestionó la presencia de Valenzuela, quien la mandó a preguntarle a Magario por la situación. Todo muy prolijo.

Del encuentro participaron de manera presencial, además de Valenzuela, María Emilia Subiza, Pablo Petrecca, Analía Balaudo y la propia Laurini. En tanto, Mario Ishii, Carlos Kikuchi, Diego Videla, Pedro Borgini, Germán Lago y Alex Campbell lo hicieron de forma virtual.

QUÉ DICE EL REGLAMENTO

El Reglamento Interno establece en su artículo 6 que cuando una licencia supera el plazo de un mes debe incorporarse el suplente correspondiente. A su vez, el artículo 7 señala que las licencias “caducan con la presencia del interesado en el recinto”, es decir, cuando el legislador retoma formalmente el ejercicio de su banca.

En paralelo, el artículo 157 dispone que las comisiones deben elegir presidente, vicepresidente y secretario “de su seno”, lo que implica que las autoridades deben surgir de entre los integrantes de cada cuerpo legislativo.

La situación de Valenzuela genera dudas porque su regreso al Senado todavía no fue formalizado en una sesión de la Cámara alta y su reemplazante, Marisa Pirillo seguiría en funciones, instancia que continúa pendiente en medio de la parálisis legislativa que atraviesa el cuerpo. Sin embargo, este miércoles fue elegido para presidir una comisión permanente, una función reservada a los miembros que integran ese organismo.