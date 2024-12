Es hija de un prócer del folclore y hace 30 años trabaja en el INTA: “Hay lugares donde es el único actor del Estado”

– Llegó el momento de estudiar y elegiste Agronomía. ¿Por qué? ¿Qué te imaginabas haciendo? ¿Tenías un plan B? ¿Te veías haciendo otra cosa que no sea vinculada al campo?

-Yo tenía otro plan de estudio en la cabeza. Agronomía fue mi plan b. Yo quería estudiar veterinaria en Río Cuarto. Pero en esa época, lo que se planteaba en la familia no se discutía mucho. Vivíamos en la casa: mi mamá, mi abuela y nosotras cuatro. Seis mujeres y dos perras. Y mi mamá me dijo que no, que no se podía costear que me vaya a otra ciudad. Y mi abuela me dijo ¿y por qué no agronomía? Y le pregunté qué era agronomía. Porque no sabía lo que era. Y mi abuela me dijo “eso que tiene que ver con el campo”. Esa fue toda la descripción que tuve de la carrera y fui y me anoté. Y hoy con 52 años, si tuviera que elegir una carrera la elegiría de nuevo. El plan a no era tan b… estuve super satisfecha con lo que elegí. Aun sin saber ni qué era. Y no me veo haciendo otra carrera. Ni siquiera veterinaria, que era el plan a.