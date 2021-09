Era de esperar: Tras extender el cierre de exportación, sindicatos de la carne lamentan el despidos de trabajadores

El Consorcio de Exportación ABC advirtió sobre las consecuencias negativas que trae la prolongación de las trabas para exportar carne y los peligros para los trabajadores del sector.

La entidad que preside Mario Ravettino se sumó a las críticas contra el Gobierno por la prórroga del cepo a las ventas externas de carne hasta el 31 de octubre próximo.

En un comunicado, la entidad señaló que la decisión adoptada, argumentando que ha contribuido a estabilizar el mercado interno, es refutada en los considerandos de la Resolución Conjunta 7/2021, en donde claramente se afirma que la tensión entre las exportaciones y el consumo local demandan una solución estructural que se funda en un genuino incremento en la oferta de carnes bovinas.

«La prórroga establecida sigue el camino inverso y agravará los efectos depresivos sobre la actividad que, por el momento, se han visto amortiguados por operaciones pendientes y la formación de stocks», dijo el consorcio exportador.

En tanto se supo este miercoles 1 de septiembre que luego de que el Gobierno prorrogara el cepo a la exportación de carne vacuna, se conocieron más de 150 despidos en la industria frigorífica de Santa Fe, según señaló al matutino La Nación, Daniel Roa, titular del Sindicato de la Carne en esa provincia.

Santa Fe es responsable del 40% de los embarques de carne vacuna y hay unos 10.000 empleados vinculados con la actividad, y estan muy preocupados por su fuente laboral y temen volver a vivir lo mismo que ocurrió desde 2006, cuando el kirchnerismo llevó adelante una política de intervención en el mercado de la carne que hizo perder miles de empleos.

El titular del Sindicato de la Carne de Santa Fe señaló que, a la espera de una apertura de las exportaciones, habían llegado a un acuerdo con los empresarios frigoríficos para que se mantenga el empleo a pesar de la merma de la faena. La situación no se pudo sostener.

Por su parte, Gabriel Vallejos, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (Fesitcara), expresó que la situación es “grave”. Si bien por ahora, según indicó, no hay despidos masivos, se empezó con una suerte de “goteo permanente”.

“Es una medida muy dañina la que prorrogó el Gobierno. La gente tiene incertidumbre por su fuente de trabajo y mucho malestar por el poder adquisitivo que está perdiendo su salario”, dijo.

“Contratos que no se renuevan, trabajadores que quedan cesantes, vacaciones anticipadas y una garantía horaria de 70 horas quincenales que no llega a 23.000 pesos. Se redujo el salario de los trabajadores cerca del 50%. El Gobierno no contempló la situación de los trabajadores y no cuidó la fuente de trabajo que tanto necesita el país”, añadió.

El titular del gremio, que tiene más de 20.000 afiliados, remarcó que el escenario se vuelve aun más severo en los pueblos del interior, donde, por ejemplo, una planta que tiene 400 empleados genera una importante actividad económica indirecta. “Lo que pasa en el interior es lapidario. No se tuvo en cuenta el difícil momento que atraviesa el país”, indicó.