Encuentro de Secretarios de Seguridad en Junin, donde participo Fabian Beltran. Hubo reclamos al gobierno de Kicillof

El Intendente de Junín Pablo Petrecca encabezo el segundo encuentro de funcionarios municipales de seguridad que se llevó a cabo en la vecina ciudad, donde los responsable de la seguridad de los distritos expresaron su preocupación por la migración de la delincuencia de las grandes ciudades, la falta de efectivos policiales y herramientas de trabajo, entre otras cuestiones y reclamaron al gobierno provincial respuestas en ese sentido. Petrecca valoró el compromiso y trabajo en conjunto entre los Municipios y también pidió «mayor decisión de los gobiernos nacional y provincial para combatir a la delincuencia y el crimen organizado.

Del encuentro participo el Sub Secretario de Seguridad del Municipio de 9 de Julio, Fabian Beltran y contó con la presentación de representantes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires de las áreas de ciberdelitos y la central telefónica de emergencias 911, quienes brindaron información sobre ambos temas. Los municipios que estuvieron presentes fueron: Rojas, Arenales, Salto, Ramallo, Lincoln, Chacabuco, 9 de Julio, Bragado, Pergamino, Colón y Arrecifes.

En una gacetilla difundida por el gobierno de Junin, se hizo conocer que el objetivo era poder venir a escuchar a los secretarios y directores de seguridad de los municipios del interior provincial y saber qué es lo que está pasando en cada uno de ellos, sus problemáticas. Me parece importante escucharlos y ver los temas en común que tenemos».

En este sentido, indicó que «el común denominador es la gran preocupación en el funcionamiento de diferentes organismos, como el Patronato de Liberados y el Servicio Penitenciario, esto obviamente en las ciudades donde tenemos complejos carcelarios, también la preocupación respecto del narcomenudeo y el avance del narcotráfico y la vinculación de lo que se ve a nivel nacional, como en Rosario, que está a 200 kilómetros de Junín o a 100 de Pergamino y la preocupación también de lo que pasa en el conurbano, por ejemplo, en Morón, con fácil conectividad a ciudades como la nuestra o Chacabuco por la ruta 7».

Petrecca aseguró que «lo que buscamos en estos encuentros, además de hacer puestas en común, es también planificar acciones o bien, analizar varias de las que ya llevamos adelante, como los operativos conjuntos entre municipios sobre rutas nacionales».

«Hay una preocupación de los municipios de la región, insisto, por la falta de acción o políticas públicas que tienen que venir de la Provincia de Buenos Aires para combatir el delito como corresponde, por eso creo que estos ámbitos de trabajo son muy importantes porque participan distritos gobernados por distintas fuerzas políticas y esto es importante de destacar, porque hay algo que nos une, que es hacer todo lo que esté a nuestro alcance y poner todo a disposición con el objetivo de cuidar a nuestros vecinos», remarcó.

También agregó que «lo que haga cada Municipio por sí solo no alcanza sino se trabaja en conjunto, entre los municipios, con la Provincia de Buenos Aires y si no hay políticas claras a nivel nacional de combatir el delito y sus organizaciones, hacer cumplir al que comete un delito que pague su condena en una cárcel y que todos los organismos relacionados, como el Patronato de Liberados y el servicio penitenciario, funcionen como corresponde, porque no podemos permitir que muchos delitos se cometan u organicen desde dentro de un penal».