Enacom: Se entregaron 298 tablets en 9 de Julio

El pasado miercoles 28 en sede del Centro de Jubilados de 9 de Julio (calle La Rioja entre Mendoza y San Juan), se procedio a la primera entrega de tablets del programa “Conectando con Vos”, que se implementa desde el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), tras un acuerdo con la Fundación Trascendiendo, que permitio la entrega de 298 a tablets a alumnos del último año del Partido de 9 de Julio.

Cabe destacar que las gestiones fueron impulsadas por el Dr. Sebastián Malis, Director de Acceso a la Informacion en el Ministerio de Transporte de nacion y del senador provincial Juan Martinez.

Malis, explico que “este es programa del ENACOM, no es un plan educativo, no está dentro de la curricula educativa. En esta primera entrega que hace el ENACOM orientamos la selección de las personas a alumnos de escuelas: lo hicimos con un esquema democrático y sin arbitrariedades, por eso pedimos información de los chicos pertenecientes a colegios y aulas.

Al ser el programa abarcativo se puede dirigir a un jubilado, pensionado o beneficiario de una asistencia social. No es un programa de educación, es general. En este caso les entregamos a un tercio de los egresados, informo.

En tanto que Juan Buonano, presidente de la Fundación Trascendiendo informo que previo a la entrega en 9 de Julio, se entregaron 30 tablets en Facundo Quiroga, para que los alumnos de esa localidad no viajen tanto y sostuvo que es una gran alegría para la entidad que el preside seguir el camino con el que fue iniciada, beneficiar, como en este caso a chicos de las escuelas de 9 de Julio, al tiempo que agradeció al Dr. Sebastian Malis, y al Senador Martinez, y adelanto que se seguirá trabajando para alcanzar herramientas y beneficios a los vecinos de 9 de Julio.