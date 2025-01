En una cumbre con Kicillof, 35 intendentes del PJ pidieron avanzar con el desdoblamiento

El gobernador Axel Kicillof mantuvo hoy en Villa Gesell una reunión política con un grupo de 35 intendentes peronistas que se pronunciaron claramente por la opción de desdoblar las elecciones en la provincia respecto de las nacionales, en un nuevo gesto de desafío a Cristina Fernández de Kirchner.

El gobernador pasó por la costa con una serie de actividades de gestión pero, como adelantó DIB el sábado, con una agenda paralela puramente política, con un ítem predominante: la definición del esquema electoral para este año.

La gestualidad del encuentro fue clara: el gobernador no se encontró solo con intendentes de la región, como suele hacer en sus viajes al interior, sino que en Villa Gesell estuvieron presentes alcaldes de toda la provincia, incluidos algunos del Conurbano como Fernando Espinoza, de La Matanza, Federico Achaval, de Pilar, Lucas Ghi, de Morón o el platense Julio Alak.

“Fue una reunión puramente política, no se habló de otra cosa”, dijeron a DIB fuentes del encuentro, que se realizó a puertas cerradas y en el que Kicillof se presentó con la plana mayor de su gabinete, pero sin los ministros que reportan a La Cámpora.

Los intendentes pidieron el desdoblamiento de las elecciones, conformaron las mismas fuentes. Ocurrió apenas unos días después de que, el viernes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, admitiera que esa es una posibilidad que estudia Kicillof.

Se trata de un nuevo gesto de desafío al cristinismo, luego de que la Expresidenta pidiera explícitamente que las elecciones se realicen el mismo día. Así, la interna entre el kicillofismo y el cristinismo-kirchnerismo, ya intensa, parece a las puertas de escalar aún más, ya que un desdoblamiento de las elecciones podría derivar en una ruptura explícita entre ambos sectores.

Los alcaldes argumentaron dos razones para adelantar los comicios en la Provincia: por un lado, la necesidad de blindar sus consejos deliberantes, un objetivo que consideran más fácilmente alcanzable si la lógica de la elección es local; y por el otro, las dificultades técnicas que supone una elección concurrente, es decir con urnas y tipos de boletas distintos pero a realizarse el mismo día.

El gobernador, por ahora, repitió que no puede definirse hasta tanto no se resuelva la eliminación o no de las PASO nacionales y, a partir de ahí, las primarias en Provincia. Pero las fuentes contaron a este medio que les dejó claro a los alcaldes que era “importante escucharlos” al respecto.

Otro de los puntos centrales fue el pedido de Kicillof de construir una fuerza política “amplia” para enfrentar a Milei. El llamado va en línea con la intención también explicitada por Bianco de abrir la posibilidad de incorporar a sectores del otros partidos en una alianza electoral. Aquí figuran, el menos como análisis, desde dirigentes peronistas que salieron del partidos enfrentados con el kichnerismo hasta sectores del radicalismo provincial.

En ese marco, también repasaron la estrategia de campaña electoral y la eventualidad de conformar un frente político con otras fuerzas. La lista de alcaldes presentes incluyó a los intendentes de Laprida, Alfredo Fisher; de Florencio Varela, Andrés Watson; de Salliqueló, Ariel Succurro; de General Guido, Carlos Rocha; de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris; de San Pedro, Cecilio Salazar; de Carlos Casares, Daniel Stadnik; de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni; de Daireaux, Esteban Acerbo; de Berisso, Fabián Cagliardi; de Navarro, Facundo Diz; de Pilar, Federico Achával; de La Matanza, Fernando Espinoza; de San Martín, Fernando Moreira; de Castelli, Francisco Echarren; de Alberti, Germán Lago; de Punta Indio, Gustavo Barbé (interino); de Tapalqué, Gustavo Cocconi; de Villa Gesell, Gustavo Barrera; de Tordillo, Héctor Olivera; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de Guaminí, José Augusto Nobre Ferreira; de La Costa, Juan de Jesús; de General Paz, Juan Manuel Álvarez; de La Plata, Julio Alak; de Benito Juárez, Julio César Marini; de Morón, Lucas Ghi; de Ensenada, Mario Secco; de Ramallo, Mauro Poletti; de Salto, Ricardo Alessandro; de Coronel Suárez, Ricardo Moccero; de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño; de Pila, Sebastián Walker; de Bragado, Sergio Barenghi; y de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky.

Por el ejecutivo estuvieron la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Trabajo, Walter Correa; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; de Economía, Pablo López; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Seguridad, Javier Alonso; las ministras de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; y la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila.