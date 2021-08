En su visita a 9 de Julio, Rodríguez Larreta pidió el voto por Santilli y Zapata

En la mañana de este viernes tal como adelanto El Regional Digital vistió la ciudad de 9 de Julio, el Jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta quien continuando con su agenda de trabajo en la 4ta. Sección electoral en apoyo a candidatos locales y de Diego Santilli como pre candidato a diputado nacional por la provincia, en primer lugar se reunió con el Intendente Mariano Barroso, dialogo con la prensa, con algunos comerciantes, industriales, Cámara de Comercio, luego una reunión con militantes del PRO e integrantes de la Lista Juntos por 9 de Julio.

Ante la prensa Rodríguez Larreta señalo que está apoyando a los candidatos del espacio y durante la reunión con Barroso hablo sobre distintos aspectos de la gestión, pero también hizo foco en la educación, puntualizando “yo no puedo creer que a esta altura en la provincia no tengamos clases todos los días, ya que el impacto en los chicos es angustia y depresión, eso es un drama, y agrego que en la Ciudad de Buenos Aires, mas allá de la “pelea muy grande” que tuvimos en el mes de marzo, sostuvimos los chicos en las escuelas, me quisieron cerrar, igual llegamos a la Corte de Justicia, sin embargo en la provincia tuvimos la primera mitad del año sin clases presenciales, la diferencia que se genera es abismal, aseguro, quien hoy se presenta como posible candidato a presidente en el 2023.

Consultado acerca de la Profesora K de La Matanza que fue grabada por alumnos, opino que “es una vergüenza, y si hace eso es porque siente que hay un contexto que la acompaña, y no es que paso ayer, sucedió que uno la grabo, esto es gravísimo, comento.

Rodríguez Larreta también dio un reglón sobre el cierre parcial de exportación de carne, acción que catalogo como barbaridad, «ya que el gobierno esperaba bajar el valor del precio de la carne con esa medida, la misma se incrementó, y hoy tenemos empresas que no sabemos a quién venderle y mercados que se perdieron, y eso lo debemos cambiar, de allí la importancia de esta elección, por lo que estoy convencido que Diego Santilli es el mejor candidato para la provincia, con su experiencia ha demostrado todo en seguridad, lo mismo que hizo María Eugenia con Ritondo», y pidió apoyar con el voto a los candidatos locales de Juntos por 9 de Julio.