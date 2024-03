En su discurso ante el Concejo Deliberante, Gentile hablo de una gestión de “prioridades” para este año 2024

Durante la jornada de este viernes 1, el Concejo Deliberante de 9 de Julio recibió a la señora Intendente, María José Gentile, quien dejo ante los ediles, vecinos y representantes de instituciones su discurso, con el objetivo de dar a conocer en parte la continuidad de lo iniciado por el ex intendente Mariano Barroso (estuvo presente en la sesión) y lo proyectado para este año 2024, donde la mandataria municipal no hablo de proyectar obras, sino de prioridades enfocadas en temas sociales como salud, deportes, cultura, entre otras.

En la apertura Gentile se escudó diciendo “Estamos viviendo momentos de mucha angustia y tristeza. La economía nacional está en uno de los peores momentos de los últimos tiempos, y no vengo con ánimo de responsabilizar a nadie en particular, ya que realmente creo que todos tenemos algún grado de responsabilidad de haber llegado hasta aquí, pero si tengo la obligación de poner blanco sobre negro en cuanto a la situación social, económica y financiera del partido de 9 de Julio”.

La Jefe Comunal de 9 de Julio, delineo que con la derogación del Impuesto a las Ganancias, tributo que es coparticipable, y del cual una gran parte llegaba a los municipios; la eliminación del fondo educativo, el cual también llegaba a los mismos y el ajuste de las Tasas municipales, que en promedio fue del 50% de la inflación, nos ponen en una situación complicada, donde todos tendremos que hacer un esfuerzo significativo para poder brindar los servicios de la manera eficiente.

Esta situación social y económica nos coloca en un extremo donde, no queda ninguna duda de que vamos a tener que tomar medidas para poder maximizar los escasos recursos con los que contaremos durante este año.

Para ser clara, este año perderemos más del 40% en términos reales de recursos; y como ustedes saben, los municipios no tienen capacidad para tomar deuda para el gasto corriente, por lo que tendremos que ser muy responsables en el gasto, y muy eficientes en la obtención de esos recursos.

Quiero pedirles que trabajemos juntos. Esta crisis necesita de la responsabilidad y el esfuerzo todos nosotros, más allá del espacio que provengamos, debemos estar a la altura de las circunstancias que nos tocarán atravesar.

Luego paso a detallar los organigramas de trabajo de las secretarias de su gabinete de gobierno y que se puede leer ingresando aqui

Hablo de continuar lo iniciado con Cámara de comercio acerca de “Shopping a cielo abierto”. También informo que se ha hecho un relevamiento de terrenos del denominado “agrupamiento industrial” de tras de Av. Compaire.

En materia rural comprometió seguir trabajando por los caminos rurales y valoro la herramienta del “Semáforo de caminos rurales” ideado por Sociedad rural de 9 de Julio.

Discurso de la señora Intendente Municipal de 9 de Julio, Dra Maria Jose Gentile al abrir las sesiones ordinarias del HCD

En otro tramo de sus discurso, Gentile adelanto que su gabinete tendrá reuniones en las localidades. Y finalizo diciendo “quiero pedirles que en este año legislativo que hoy comienza, puedan trabajar y debatir teniendo en cuenta la situación que estamos atravesando, no solo que acompañen los proyectos del Ejecutivo, si no que trabajemos juntos en buscar herramientas para poder llevar adelante mejores políticas públicas que beneficien a cada uno de los nuevejulienses, en cuestiones que tengan que ver con Educación, Producción, Vivienda y todos aquellos temas y problemáticas que no se resuelven en corto plazo.