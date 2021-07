En serio peligro: La Educación en medio de una batalla en posiciones antagónicas

«Luego de haber hablado con todos los actores del arco político llegamos a la conclusión de que la educación presencial se encuentra en el medio de una batalla de poder entre dos posiciones antagónicas, “El sistema de fases esta agotado” versus “El sistema de fases es el correcto y no se modificará”.

Recordemos que la educación presencial se encuentra sujeta al sistema de fases.

A su vez en esta batalla reinan los egos, los fanatismos, resurgen las miserias y escasea el dialogo. Este ultimo punto se maquilla detrás de frases, para el titular del diario, como “estamos abiertos a dialogar pero solo entre los que tenemos la misma postura”.

Claramente no hay punto de contacto en el arco político, los cuales recordemos tienen el deber del dialogo con otras posturas para lograr consensos, de eso se trata la democracia.

El foco de esta batalla esta puesto sobre saber cual posición es mas fuerte, no cual es la mejor o si la combinación de ambas es la mejor, sino cual es la mas fuerte. En ese sin razón queda uno de los temas principales a la sombra, hablamos de la educación presencial.

Como en toda batalla también existe una población a la cual no le ha llegado un mensaje claro y sin cercenamientos debido a la obsesión de defender la postura. Por ejemplo, desde uno de los sectores existen críticas sobre la falta del mensaje de prevención, control de protocolos y llamado a vacunación. Por el otro sector críticas sobre el abuso en el mensaje del miedo y el encierro como único camino. Tal vez ambos sectores deberían pensar si ambas posturas y sus mensajes no son parcialmente correctos e incorrectos al mismo tiempo.

En toda esta batalla si hay algo que estamos seguros, es que existe un mensaje muy importante que no ha llegado a la comunidad. Ese mensaje se refiere por ejemplo a “Las escuelas son seguras y no son foco de contagios”, “Las escuelas y sus alumnos cumplen con los protocolos para que sea un lugar seguro”, “La educación presencial es clave para el desarrollo de nuestra sociedad”, “Las consecuencias en los niños debido a la no presencialidad”, “La educación es un problema de todos”, “La educación no tiene color político”, “La educación no tiene clase social” entre otros muchos que podríamos nombrar.

Si este mensaje tuviera mayor fuerza, tal vez más gente estaría reclamando este derecho, el cual fue el más restringido de todos.

Desde el grupo de Padres Organizados de 9 de Julio apelamos a dejar de lado el sin razón del NO dialogo para armar entre todos el plan que devuelva a los chicos al colegio nuevamente.»

Por Padres Organizados 9 de Julio