En Pehuajó, una mujer de mas de 80 años fue asesinada. Su hija esta aprehendida como presunta autora

Pasado el mediodía de hoy, en la vecina ciudad de Pehuajo, vecinos fueron advertidos de un importante movimiento policial en zona de Alem y Zuviria, donde ya se habia hallado una persona sin vida en el interior de una vivienda, informo el sitio Radio Magica Pehuajo.

En ese sentido sobre horas de la noche de este martes, el Jefe de la Policía Comunal, Comisario César Arvisu, brindo declaraciones de prensa quien explico que los hechos ocurrieron en Alem 118, donde se pudo observar un amplio operativo policial.

Se tomó participación alrededor de las 11.30 horas a raíz de llamado telefónico que daba cuenta que en el lugar se encontraba una persona de sexo femenino sin vida. El personal policial constata que se trata de Suquía María Ester, de 82 años, quien se encontraba en una habitación, en una cama de una plaza, en posición cubito-dorsal, con parte del rostro tapado con bolsa de nylon.

Se preserva el lugar del hecho y se convoca al Fiscal en turno, Doctor Caldentey, Policía Científica y médico de policía; y comienza una investigación.

En su informe que retransmitió Radio Magica Pehuajo, el Jefe de Policia, dio a conocer que en el lugar, se encontraba hija, una mujer de 42 años de edad, quien manifiesta que se trataba de un suicidio y que ya la mujer lo había intentado antes. De todos modos, surgen indicios que marcaron la posible participación de esta mujer en el hecho, por lo que fue aprehendida y quedó a disposición del Fiscal por el delito de homicidio calificado y será indagada.

Arvisu agrega que el primer llamado que se hace desde el domicilio, es a un servicio de emergencias médicas, y el profesional, que encuentra dudosa la situación, da aviso a la policía.

La fallecida es la madre de la aprehendida, y se encontraba con una bolsa en el rostro, un pañuelo en la boca y al costado había un almohadón, que pudo haber sido utilizado como mecanismo de asfixia. Además, confirmó que la Policia nunca participó en otros episodios en este domicilio, pero si hay testimonios de vecinos y personal de servicio de la casa de ciertas situaciones de alerta.

Dijo que se trata de una familia muy hermética, por lo que no hay mucha información. Sí se pudo saber que habría una historia clínica en el Hospital, de intentos de suicidio previos e internaciones en algunas oportunidades.

El Jefe de Policía no descartó que la mujer menor pueda tener alguna complicación de salud mental, ya que al momento del arribo del personal, su reacción no fue normal, no mostraba shock ni conmoción por lo ocurrido.

La Fiscalía confirmará el horario de la indagatoria; hasta ese momento, la mujer quedará aprehendida en el área de Salud Mental del Hospital, con custodia.

Finalmente, César Arvisu explicó que no se brindan datos filiatorios de la aprehendida, hasta confirmar la culpabilidad en los hechos; a su vez, confirmó que no hay indicios de ingresos de terceros al domicilio, hay material fílmico que ya fue analizado y las dos mujeres estaban con ropa de cama a la llegada de los uniformados.