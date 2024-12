“En muy poco tiempo el gobierno nacional va a empezar a dar algún tipo de medida de alivio al sector”

El nuevo presidente de Coninagro, Lucas Magnano, participó de una reunión con periodistas agropecuarios donde se abordaron temas de coyuntura estratégicos del sector, entre otros. “Las retenciones, más la carga fiscal consolidada es un tema fundamental para observar y hacer un esfuerzo entre todos, me parece que no se le puede solamente pedir al gobierno nacional, también hay que pedir a las provincias y municipios. Hay más temas que están en el radar para atraer o poner en relieve y volverlos a la agenda. Las retenciones en el horizonte del productor tienen que estar en cero, esperamos que ese camino no sea muy lejano”.

Respecto a las economías regionales, Magnano dijo “Son fundamentales en Coninagro, estamos seguros que tenemos que estar cerca del productor para conocer y tratar de representarlo de la mejor manera. Tenemos muchos temas dentro de las economías regionales para discutir trataremos de ir fijando en los diferentes temas y producciones una presencia activa en el territorio”.

demás, el Santafesino de Villa Trinidad, se refirió a la Mesa de Enlace y lo que viene con ella “En la Mesa de Enlace lo más importante entiendo es la unidad que depende de sus integrantes, cada uno debe realizar y aportar, la mesa es una gran herramienta, que con solidaridad y unidad, como marca la historia podrá conseguir logros para los productores argentinos”.

Sobre el final del encuentro con la prensa, el Presidente de Coninagro, destacó a la importancia del asociativismo. “Muchos pequeños productores se están agrupando, se están sumando para hacer un poquito más de fuerza en cuanto a esto de las compras y también de la venta que sea con otro formato. Nuestras cooperativas hacen eso sobre todo bajo estas condiciones macroeconómicas complejas para el productor, tenemos que desarrollar otras habilidades o estrategias que no estábamos acostumbrados, pero vamos a tener que enfrentarlas en una coyuntura difícil. Pero estoy seguro que podemos salir adelante y por otro lado también tengo fe que en muy poco tiempo el gobierno nacional va a empezar a dar a algún tipo de medida de alivio al sector. Las cooperativas pueden ser aun mas eficientes y en esta instancia fortalecerse. Los productores agropecuarios, los pequeños, los medianos, en algún momento han definido unirse. Y esa unión es básicamente para capturar más valor en la cadena para el beneficio del productor en sí mismo. Esa es la razón de ser de las cooperativas y por la cual nos definimos y nos decidimos a estar juntos. Creo que va a ser fundamental tratar de lograr los máximos niveles de eficiencia, no sólo internamente sino también brindándole ayuda al productor tanto sea en la parte técnica como en la parte de aprovisionamiento de insumos que creo que es fundamental para lograr trasladarle esa eficiencia también al productor.