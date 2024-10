En la CEyS Mariano Moreno desmienten lo publicado sobre una intervención en la Cooperativa

Tras una información publicada por el sitio de internet de noticias Infobae de la cooperativa Eléctrica “Mariano Moreno”, dando cuenta que la empresa de transporte y distribución eléctrica Cammesa, que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), anunció que intervendrá a siete cooperativas eléctricas y reclama una deuda total para el sector de $325.000 millones por energía despachada que nunca se cobró. La medida se tomará en una acción conjunta con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Inaes, el organismo de Capital Humano que controla el funcionamiento de las cooperativas en todo el país.

Las apuntadas, siempre según Cammesa, son las cooperativas eléctricas de Villa Gessell, Las Flores, Olavarría, 9 de Julio y Tres Arroyos, todas de la provincia de Buenos Aires; más la de Gualeguaychú, en Entre Ríos, y la de Río Grande, en Tierra del Fuego. Según los números oficiales, sólo esas siete acumulan una deuda de 53.000 millones de pesos. En breve podrían sumarse más.

En horas de la tarde de este miércoles 30, el Consejo de Administración de la CEyS Mariano Moreno, su presidente, Dr. Matias Lossino, en conferencia de prensa, califico de falaz lo dicho por Cammesa y desmintió que sería intervenida como había publicado el diario digital Infobae.

Lossino explico que “hay un grupo de cooperativas, entre las que estamos trabajando para defender los derechos de nuestras comunidades. Nos hemos acoplado a una acción colectiva contra el Estado Nacional», destacó.

“En los últimos años hubo un cepo tarifario, es decir, que las tarifas que fijaba el gobierno nacional no alcanzaban para brindar el servicio adecuado teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver los costos laborales, la infraestructura, las inversiones, etc. Eso hizo que los que componemos el sector de la distribución de energía eléctrica a nivel nacional nos vimos afectados en el quiebre la ecuación económica financiera. ¿Por qué? Porque se generó un pasivo regulatorio, es decir que cuando tenemos un cepo tarifario, el dinero que se cobra día a día no cubre los costos y te terminas endeudando y se termina no pagando a Cammesa, comercializadora público-privada que compra a los generadores y vende a los distribuidores.

De ello se desprende que “todos los distribuidores se han endeudado con Cammesa. Pero por un marco normativo que hay , tenemos también un activo regulatorio porque hay una serie de leyes donde el estado reconocía que había que generar una compensación por ese desfasaje”.

Segun Lossino durante el dialogo periodistico, explico la cooperativa de Villa Gesell habría sido la pionera en iniciar una acción judicial y tras salirle favorable se unieron otras cooperativas, entre las que esta la CEyS Mariano Moreno. “Esto es lo que hoy le comunicamos a la comunidad: que obtuvimos también el dictamen favorable. Nuestro activo regulatorio es mucho mayor que ese pasivo. Lo que se deduce de ello es que el Estado Nacional nos debe a los nuevejulienses 55 millones de dólares”.

Por otra parte recalcó que “si se aplicara la ley como corresponde, no solo para esta cooperativa sino para todos los distribuidores, es que no somos deudores sino acreedores”, destacó.

Asimismo repudió la noticia de Infobae y la calificó de “falaz”. “No sé si fue mala intención pero si hay una animosidad y una falta a la verdad”