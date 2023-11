En la búsqueda del Top 100: Mariano Navone se metió en los cuartos de final en Peru

Mariano Navone atravesaba el mejor año de su vida, donde entre uno de tantos logros consiguió su primer título profesional. Sin embargo, durante su paso por Europa y Nueva York, sufrió un mini bajón y anotó varias derrotas en fila. De todas formas, regresó a Sudamérica, en donde mejor se desenvuelve, y gritó campeón en Santa Cruz, Buenos Aires y Santa Fe. En el puesto #126 del ranking, se estreno en Perú ante ni mas ni menos que Federico Coria con triunfo y ahora lo hacía ante Álvaro Guillen Mesa, la mayor promesa del tenis ecuatoriano.

Navone firma una contundente victoria

El partido comenzó rápidamente, y de manera sorprendente, del lado de Guillen. En el juego inicial, el ecuatoriano salió lanzado, tiró todo y acertó. Si bien confirmó con su servicio y se puso 2-0, se le empezó a complicar. Navone agarró ritmo, se adaptó a las bolas, a las cancha y tuvo sus primeras chances. Pese a que no concretó finalmente, lo trabajó y pudo igualar todo en dos. A partir de ahí, este fue cerrado y luchado, aunque cada tanto testeaban por sus lados más débiles. Sobre el final, cuando parecía que no se modificaba nada, Guillen encadenó tres errores, no pudo recuperarse y cedió el turno para darle la ventaja 5-3 al argentino. A la hora de cerrarlo no dudó, lo hizo sin problemas y se lo llevó por 6-3.

¿El objetivo del top 100? “Espero que si, obvio es algo que miro pero no me puedo poner bajo eso porque se que estoy un poco lejos”. Habla Mariano Navone tras su victoria frente a Álvaro Guillén. pic.twitter.com/VH5zV03G59 — Desde la Qualy Perú (@DesdeLaQualy_pe) November 8, 2023

En el segundo, se cambiaron los roles. Navone siguió por esa senda, le sacó jugo al envión y arrancó rompiendo de entrada. Si bien el ecuatoriano forcejeó y tuvo buenos pasajes de tenis, el argentino expuso su jerarquía, el gran momento que pasa y se adjudicó otro break. Desde aquella situación, bajó el nivel, se encargó de sostener con el saque y cerró el 6-3, 6-2.

