En julio vuelve a rodar la pelota en 9 de Julio con el Toreno de Ascenso 2026

Tras concluirse el Torneo de Primera División A de la Liga NueveJuliense de Futbol, hay un impase futbolístico en local, y que en cierta manera se suple para los futboleros, con el Torneo mundial de Futbol.

Pero aquí, se siente el no poder vivir el futbol nuestro, y esto va a estar suplido a partir del 26 de julio próximo cuando se de inicio al Torneo de Ascenso 2026 que organiza la LNF.

La entidad madre del futbol local, no solo dio a conocer la fecha de inicio, sino que anuncio que el 7 de julio próximo, se realizara el sorteo del fixture del campeonato del Ascenso local.

Este año disputaran la competencia buscando ascender a la Primera Division A, los siguientes equipos: Defensores de la Boca, 12 de Octubre, Defensores de Sarmiento, Atletico La Niña, Compañia Gral. Buenos Aires (PAtricios), Union Dennehy, Deportivo Dudignac,