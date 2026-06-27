En horas de la madrugada se produjo un accidente vial entre una moto y un automóvil. Dos menores de edad fueron hospitalizados

Minutos antes de la hora 6 de este sábado 27 se produjo un accidente de transito protagonizado por dos menores que se movilizaban en una motocicleta 110cc. y que termino impactando contra el lateral de un automóvil en la intersección de las calles Robbio y Freyre.

Conforme se conoció los menores, según datos consignados entre 15 y 16 años se dirigían por calle Robbio y en la intersección de Freyre, colisionaron contra un automóvil marca Peugeot 205 color blanco en el lateral del acompañante.

Producto del accidente los dos menores fueron derivados al Hospital local para sus primeras atenciones, ya que no portaban casco. Mientras que el conductor del vehículo mayor no sufrió daños personales.

La magnitud de la colisión vehicular fue de gran magnitud, mucho mas cuando se observa en como quedo el automóvil. Conforme información policial, los dos menores ya fueron dada de alta del Hospital e interviene la UFI Nº 8 del Departamento Judicial Mercedes. Los vehículos fueron secuestrados.

Un peatón fue atropellado por un automóvil

En tanto que en horas del anochecer de este viernes en la intersección de las calles Azcuénaga y Homero Manzi, un automóvil Ford Ecosport que oficia como remis protagonizó atropello a un peatón de 17 años.

Por el hecho tomo intervención Policía Comunal e intervino el servicio de emergencia al lugar, donde trasladó al Hospital Julio de Vedia para su evaluación médica.