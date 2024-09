En el tambo del oeste bonaerense se encienden luces amarillas: Faltante de lluvias, el precio que no acompaña y el intento por quitar el SIGLEA

Septiembre, parece también remiso a dejarnos lluvias en el Oeste de la PBA. Hubo promesa para el 19, pero, salvo en el sur, pasó sin pena ni gloria, lamentaron desde la Camara de Productores de Leche del Oeste Bonaerense – CAPROLECOBA-, en su informe correspondiente al noveno mes de este 2024.

Según detalla la entidad de productores de leche, las reservas de humedad en el perfil, van siendo cada vez más “justas”, y en superficie, el suelo se secó, en casi toda la región, e informa que las consultoras prevén una Niña moderada y más breve que las previas, que en Octubre tendríamos algunas aguas; y que el peor momento sería entre mediados de Diciembre y todo Enero.

El SMN, para nuestra región, y en SET-OCT-NOV pronosticó lluvias por debajo y temperaturas por encima de lo normal, puntualizo al referirse a lo climático.

Producción

Nuestra producción actual se recupera, pero aún está 11% por debajo que en 2023. El mayor rigor de la pasada sequía sobre las dos mayores provincias. lecheras, marcó y condiciona la producción 2024.

A nivel predial, estamos con el pasto muy justo, las reservas consumidas en gran medida (ambas cosas por los fríos y la seca superficial) y dando a las vacas lo requerido de alimento concentrado (Vienen produciendo bien y con buen estado).

En estos días, arranca la siembra del maíz.

Este tercer trimestre del año, a diferencia de los anteriores, ha venido marcando un retroceso en el precio de la leche frente a la inflación, que no llega a revertir aún el recupero previo, pero nos interroga sobre cómo iremos a transitar esta primavera. La industria plantea que el consumo interno algo se reanimó, vía precio (ofertas, etc), que el negocio externo perdió atractivo por el tipo de cambio, y que traslada al tambero lo que sus ingresos habilitan. La producción ya mostró que con rentabilidad, la leche aparece. Y sin ella, no podremos salir del estancamiento/retroceso.

SIGLEA: Una herramienta imprescindible para la Cadena Láctea Argentina



El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado ha enviado consultas a Entidades de la Producción para conocer cómo ven una serie de organismos de regulación e Institutos descen- tralizados, y decidir sobre su continuidad o no.

Y entre ellos incluyó (quizá por error) al SIGLEA, que no regula nada, porque es una plataforma estadística, que genera información básica sobre el funcionamiento de la cadena, y resulta clave para dar transparencia al mismo y asistir la toma de decisiones por los empresarios del sector.

Por eso, las Cámaras tamberas de Buenos Aires, Córdoba, Sta Fé y Entre Ríos, así como la FunPEL y APYMIL, hemos advertido a las autoridades, sobre el grave error que podría cometerse si el SIGLEA dejara de funcionar, y les pedimos que lo preserven y aseguren su continuidad.