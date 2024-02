En el tambo del oeste bonaerense miran el cartel de “Cuidado, no hay banquina”

Llegaron por fin las lluvias anunciadas para FEB en la Cuenca Oeste de Bs As. No fueron parejas, pero sí bastante generalizadas, y dejaron buenos acumulados, que oscilaron entre 330 mms en el SO y 40/80 mms en el NE de nuestra región.

Esto mejoró mucho la capa superficial del suelo y retomó la recarga de humedad del perfil, que venía muy atrasada. Y “cambió la cara” de los cultivos.

El SMN, en nuestra región y para FEB-MAR-ABR pronosticó igual posibilidad de lluvias IN-N-SN y temperaturas normales, para la época.

Este verano, la producción ha venido cayendo más allá de lo “estacional”. Las semanas de altas temperaturas y la sequía, afectaron a las vacas, los maíces y la base forrajera, lo que obligó a adelantar la ensilada en no pocos lotes.

Con la lluvia, cambió el escenario, y la reacción del pasto y los maíces nos devolvió expectativas de poder contar este año con más reservas. Otra ayuda, es la mejora en la relación de precios leche/maíz, que mejora y ya está en 1,7 kgs/litro.

Febrero: Transitamos el peor cuatrimestre. El cartel dice “Cuidado, no hay banquina”

En el candidato a peor cuatrimestre de 2024, los números son muy malos para la producción y parecen ajustados para la industria. Con precios de $250/lit, y una necesidad arriba de $330/lit.

El mercado externo, hoy ofrece mejor negocio que el interno (muy complicada sit. social). Las industrias que exportan, hoy, mejor paradas que las 100% MI, que ya acumulan sobrestocks. La baja gradual y sostenida de la inflación, sin saltos devaluatorios, ayudaría bastante, en adelante.

Novedades en la nación, la provincia y algunos municipios

A nivel de la SBE (Secretaría de Bioeconomía), la DNL atendió el pedido de sumar las notas de crédito/débito al importe de las liquidaciones, e incrementó así la transparencia y la calidad de la información del SIGLEA. Y se conoció también la decisión del MECON, de guardar para sí el control administrativo y presupuestario de la SBE.

En la PBA, el aumento del inmobiliario rural para el 2024, se determinó por ley, con subas entre 140% y 200%, en un contexto que bien definió CARBAP: «Lo que pasó es que la provincia y los municipios quedaron sobredimensionados en gastos y cuando percibieron que no iban a tener la discrecionalidad de fondos que tenían antes, salieron con leyes y ordenanzas impositivas»

En los municipios de la PBA, igual: No son pocos los que pretenden implementar aumentos muy grandes de las tasas viales, para gastos que van a otros destinos (no cumplen con el cuidado de caminos rurales). Esto indignó a los productores (entre ellos, lecheros), ha promovido acciones judiciales desde hace tiempo, y genera ahora grupos locales/regionales de “resistencia”.

Informe Caprolecoba