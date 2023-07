En el primer semestre del año el Estado recaudó casi la mitad que en 2022

En el primer semestre del año el Estado recaudó US$ 2.579 millones en concepto de derechos de exportación (DEX), prácticamente la mitad de lo recaudado en el mismo período de 2022, producto de las menores ventas externas del agro, según indicó la Bolsa de Comercio de Rosario en un informe, en base a información de la AFIP.

El ingreso de la cosecha gruesa y la instauración del Programa de Incremento Exportador (PIE) III tuvieron un efecto positivo para morigerar la caída. En la vereda opuesta, la intensa sequía generada por la última Niña se llevó la mitad de la cosecha que habitualmente obtiene la Argentina.

La caída en las ventas externas de los complejos agroindustriales, segmento que representó 9 de cada 10 pesos que recaudó el Estado en D.E.X. el año pasado, fue el factor fundamental de la merma.

En los primeros seis meses de 2023, las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) disminuyeron de forma considerable entre los principales complejos: las ventas de aceite y harina de soja cayeron entre un 40 y un 45%, las ventas de maíz un 60%; y las ventas de trigo pasaron de 11,5 millones de toneladas en el primer semestre de 2022, a prácticamente cero, detalla el informe de Javier Treboux – Julio Calzada.

El relevamiento destaca un mayor componente importado dentro del complejo sojero molturado en el país, debido a que las fábricas debieron recurrir en mayor medida a la mercadería de Paraguay y Brasil para compensar la falta del producto nacional. Hasta acá se habrían importado unos 5 millones de toneladas de soja en el semestre, lo que representa un récord absoluto.

«Según las estimaciones – considerando los complejos soja, girasol, cebada y sorgo durante el plazo de vigencia de la medida para cada uno de los cultivos – el impacto en recaudación por D.E.X. de los complejos alcanzados fue de aproximadamente US$ 1.130 millones. De esta forma, US$ 1.060 millones estuvieron explicados por el complejo soja, con las ventas de cebada dejando US$ 30 millones, monto similar a las ventas de girasol. El aporte del complejo sorgo se acercó a los US$ 10 millones», puntualiza el informe.