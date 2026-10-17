En el partido adelantado, Atlético 9 de Julio logro un puntazo ante San Agustin

Se disputo este viernes el partido adelantado por la 3era. fecha del Torneo «Centenario Club Atl. Patricios», que organiza la Liga Nuevejuliense de Futbol, donde en el Estadio «Juan Ángel Maldonado», jugaron el local, San Agustín y Atlético 9 de Julio.

En un partido donde ambos equipos entregaron todo de si, con un primer tiempo parejo, donde en los primeros 10 minutos los palos salvaron a ambos equipo de no quedar en desventaja. Con el correr del tiempo, la diferencia la marca el equipo granate donde intentaba sorprender a la visita, pero el buen trabajo del arqueo Mateo Rodriguez, les fue impidiendo ello.

El segundo tiempo el planteo era el mismo por parte de ambos equipos, sin embargo la visita sufrió la expulsión por doble amarilla de Nicolás Via, y el equipo aposto mas a quedarse con el empate, sin embargo San Agustín lo busco por todos lados, pero los palos y el arquero Rodríguez, de muy buen trabajo les impedía el grito de gol. Mientras tanto Atlético 9 de Julio intentaba entregarle la pelota a Maccagnani, pero una férrea defensa del local limitaba la ofensiva millonaria.

En síntesis, para Atlético 9 de Julio puede decirse fue un puntazo logrado en una fría noche no solo por la temperatura, sino por la falta de goles también.

Con este resultado, Atletico 9 de Julio esta con siete unidades en el torneo. Mientras que San Agustín suma cuatro puntos

Ascenso

Por su parte en el Estadio «Abel del Fabro», donde Union Dennhey hace de local, recibio a Compañia Gral. Buenos Aires. Comenzo ganando la visita, pero con el transcurrir del partido, Dennhey fue encontrando el juego y con ello el gol. Gano Union Dennhey por 4 a 1.

Fresto F3 Primera A

18 de Octubre – Once Tigres

French – San Martin

Atl. Quiroga – Atl. Naon

Ag. Alvarez – Atl. Patricios

El Fortin – Libertad

Resto de la 11ma Fecha Ascenso – juegan hoy sabado 17

Def. La Boca – Atl. Dudignac

12 de Octubre – Atl. La Niña

Libre: Def. Sarmiento