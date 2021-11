En el oeste bonaerense: El Tambo demuestra que pude tener mayor rentabilidad que la agricultura

«Debemos demostrar que se le puede ganar a la agricultura». Quien asi lo afirma tiene autoridad para hablar de tambo. Su accionar por la defensa, el desarrollo, crecimiento del mismo y el trabajo institucional son su respaldo.

El último sueño fue que esa frase la podía demostrar construyendo un tambo demostrativo en un campo alquilado, en sí, con las mismas condiciones que se desarrolla el grueso de la agricultura de nuestra región.

Se trata del productor Jock Campbell que desde hace seis años a los tambos que administra su empresa, sumo TamboDem en el km 336 de la ruta nacional 5, en el límite de los partidos de Pehuajo y Carlos Casares. “Es devolverle algo a la actividad que nos dio tanto y queremos compartirlo con la comunidad lechera y la gente”, reflexiono Cambpell.

5to encuentro con productores tamberos

El tambo demostrativo, diseñado por Cambpell tiene por objetivo demostrar que con las mejores prácticas en un sistema lechero pastoril se puede generar renta sustentable, inclusive superior a la de los cultivos agrícolas; y eso lo demostró en la 5ta. presentación del ejercicio económico 2020/2021, que se desarrolló en la primera semana de noviembre con una jornada a campo en el establecimiento.

El programa tuvo una primera etapa con una recorrida en las pasturas, el rodeo y las instalaciones, luego se hizo una presentación de la gestión, sus indicadores y la toma de decisiones que se dieron, para cerrar con un ordeñe y el manejo de guachera.

Con dos ordeñes diarios, el establecimiento se compone de 227 has. con un registro de lluvia del periodo de 726 mms., 100 menos que el ciclo anterior, siendo el promedio de 809 mms. Se realiza una continua rotación de cultivos, como dato la empresa realiza una eficiente medición del pasto y su crecimiento. En cuanto al rodeo es jersey con 600 vacas.

La gestión del periodo 20/21

En cuanto a la gestión el precio de la leche fue inferior al ciclo previo sobre todo Inv/Prim. Se dio un importante aumento de los suplementos concentrados, menor lluvia, pero una muy buena producción individual y los objetivos de venta se cumplieron muy bien, detallaron ante unos 60 tamberos presentes.

En el ingreso neto total informaron que con la sumatoria de la venta deleche y hacienda, obtuvieron un ingreso de U$S 3.991 /ha. Mientras que por la venta de sólidos es U$S 3.93.

De ese ingreso se descuentan los gastos directos que asciende a U$S 2497 /ha.; mientras que los gastos indirectos suma U$S 1.020 /ha., siendo el resultado por producción de U$S 473 /ha. en el periodo mencionado.

Esto, dijeron, comparado con un ciclo agrícola al 33% de rotación maíz/soja/trigo/soja2da. donde el margen neto promedio es de U$S 218/ha.

Resiliente, Atractivo y Rentable

Jock Campbell cree que “el tambo es de mucha virtuosidad, es bueno para la gente que está en el tambo, la comunidad, además de la economía de la región”, evaluó en dialogo con El Regional Digital.

En TamboDem sostienen que la actividad debe ser resiliente, atractivo y rentable, además de amigable con el ambiente y la gente, mediante un determinado recurso como la vaca, suelo, instalaciónes, pastura y demás.

Como parte del desafío que tienen en TamboDem “debemos demostrar que se le puede ganar a la agricultura en campo alquilado. En lo agrícola la gente aplica muchísimo en campo que no es propio, sostiene Campbell, y en ese sentido al estar contenido por parte la Cámara de productores de la Cuenca Oeste, se pregona que debemos ser eficientes y competitivos, recordó.

Finalmente Jock Campbell subrayo que año a año están superando a la rentabilidad agrícola de la zona en los valores promedios, y sumo diciendo que están dentro de un grupo CREA, donde conviven tamberos y productores agrícolas, y año a año los buenos tambos le ganan a la agricultura, resalto.

Por último y como parte de un compromiso con el medio ambiente y adelantándose a leyes que se impondrán en el 2022 en la provincia, en TamboDem se realiza una reutilización del agua y el uso de efluentes de tambo. Sus comentarios se pueden ver en el video.