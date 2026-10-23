En el mes de noviembre llega el Turismo Promocional al Autodromo de 9 de Julio

Con los campeonatos de Clase 1 y Clase 2 al rojo vivo, el Turismo Promocional transita la etapa más apasionante de la temporada 2026. El 14 y 15 de noviembre, el Autódromo Ciudad de 9 de Julio será escenario de la esperada Carrera del Año, con pilotos invitados y puntos decisivos en juego.

El Turismo Promocional entra en la recta final de su campeonato y las expectativas crecen fecha tras fecha. Con dos capítulos por delante, las dos divisionales presentan escenarios diferentes, pero con un denominador común: nadie tiene margen para equivocarse y cada punto puede resultar determinante en la lucha por la corona 2026.

La noticia destacada es la confirmación de la próxima competencia para los días 14 y 15 de noviembre en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio – Guillermo “Yoyo” Maldonado, utilizando el circuito mediano. Será una cita especial, nada menos que la tradicional Carrera del Año, con la participación de pilotos invitados, un atractivo adicional que promete potenciar el espectáculo y modificar el panorama de los campeonatos.

CLASE 1: EMPATE EN LA CIMA Y UN DUELO DE MARCAS QUE PROMETE

La Clase 1 atraviesa uno de sus momentos más atractivos. La lucha por el campeonato tiene a dos protagonistas igualados en lo más alto: Di Nucci – Di Nucci y Ariel Managó, ambos con 177 unidades.

Detrás de ellos aparece Damián Morresi, con 141 puntos, quien se mantiene expectante y llega respaldado por su reciente victoria en el Autódromo de 9 de Julio. El piloto buscará aprovechar cada oportunidad para descontar terreno y meterse definitivamente en la pelea.

La tabla continúa con Eugenio Rubio (85), Denis Raparo (68), Andrés De Vega (64), Joaquín Martínez (63), Sergio Raparo (61) y Fernando Manelli (60), entre los principales ubicados.

Pero la definición también tendrá un ingrediente histórico: la rivalidad entre Chevrolet y Ford vuelve a estar en el centro de la escena. Dos marcas emblemáticas del automovilismo argentino, dos representantes en la cima y una disputa que promete trasladarse a cada metro de pista.

CLASE 2: LEGNO VERDE DEFIENDE LA PUNTA, BONFIGLIO Y PATTI ACECHAN

En la Clase 2, el campeón vigente, Franco Legnoverde, continúa liderando el certamen con 187 puntos y buscará defender la corona conseguida en 2025.

Sin embargo, la diferencia no le permite relajarse. Muy cerca se encuentra Matías Bonfiglio, segundo con 171 unidades, dispuesto a dar batalla hasta el final y aprovechar cualquier oportunidad para alcanzar la punta.

El tercer lugar del campeonato pertenece a Gaspar Patti, con 158 puntos. El último ganador de la categoría llega con grandes expectativas y se convierte en otro de los aspirantes a pelear por el título.

Alejandro Plet, con 115 unidades, ocupa la cuarta posición, seguido por Luca Martinelli (102), Fernando Díaz (100,5), Pablo Lascano (95), Fabio Silvani (89,5) e Ignacio Tardieu (87).

Con una diferencia de apenas 29 puntos entre el líder y el tercero, la Clase 2 también promete una definición abierta, donde la regularidad y la capacidad de sumar fuerte serán fundamentales.

14 Y 15 DE NOVIEMBRE: LA CARRERA DEL AÑO, EN 9 DE JULIO

La próxima presentación tendrá un condimento muy especial. El Turismo Promocional desembarcará nuevamente en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio para disputar la Carrera del Año, con pilotos invitados y la posibilidad de conformar duplas que buscarán ser protagonistas desde el primer entrenamiento.

Será una competencia diferente, en la que las estrategias, el rendimiento de los titulares y el aporte de los invitados pueden jugar un papel fundamental en el resultado final.

Con los dos campeonatos en plena ebullición, la cita de noviembre aparece como una instancia clave antes del último capítulo de la temporada.

Dos categorías, varios candidatos, marcas históricas y una sola corona por divisional. El Turismo Promocional se encamina hacia un cierre de temporada apasionante y 9 de Julio volverá a convertirse en el escenario de una gran fiesta del automovilismo zonal.